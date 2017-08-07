احتياطي الصين الأجنبي يتجاوز 3 تريليونات دولار

علم الصين

خالد بدر الدين:



قفز احتياطي النقد الأجنبي في الصين بأكثر من المتوقع خلال شهر يوليو الماضى، حيث زاد بحوالى 24 مليار دولار ليتجاوز 3.081 تريليون دولار ليسجل أعلى مستوى منذ 9 شهور بالمقارنة مع زيادة قدرها 3.2 مليار دولار في يونيو الماضى، بينما توقع اقتصاديون في استطلاع أجرته وكالة رويترز نمو الاحتياطيات بحوالى 12 مليار دولار فقط.



وذكرت وكالة رويترز أن هذه أول مرة ترتفع فيها الاحتياطيات على مدار ستة أشهر متتالية منذ يونيو 2014 لتبلغ أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضى، بفضل تشديد القواعد وانخفاض الدولار مما ساعد على الحد من هروب رؤوس الأموال.



وشددت الصين القواعد على رؤوس الأموال الخارجة من البلاد في الشهور الأخيرة مع سعيها لدعم عملتها اليوان والحد من هبوط احتياطي النقد الأجنبي بعد أن استنزفت الصين حوالى 320 مليار دولار من احتياطياتها في العام الماضي، لكن اليوان ظل منخفضا حوالى 6.5% أمام الدولار ليسجل أكبر هبوط سنوي له منذ عام 1994.



وأظهرت بيانات على موقع بنك الشعب الصيني (المركزي) أن احتياطيات الذهب لم تتغير لتستقر عند 59.24 مليون أوقية (أونصة) في يوليو الماضى، كما تفيد بيانات البنك أن قيمة احتياطيات الذهب ارتفعت قيمتها الي 75.084 مليار دولار في نهاية يوليو من 73.585 مليار دولار في نهاية يونيو من هذا العام.