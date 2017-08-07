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اتصالات وتكنولوجيا
6 مليارات حجم أعمال موزعي الإنترنت لصالح مزودي الـADSL
الإثنين 07 أغسطس 2017 01:21 م
المشروع الاسترشادى للإنترنت فائق السرعة "البرودباند"
أخر الأخبار
المشروع الاسترشادى للإنترنت فائق السرعة "البرودباند"
محمود جمال
توقع أحمد عبد الله، رئيس مجموعة عمل الإنترنت بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات، أن يبلغ حجم أعمال الموزعين لصالح مزودي خدمات الإنترنت الثابت ADSL حوالي 6 مليارات جنيه خلال 2018.
وقال إن حجم التعاملات الحالية يصل إلى 2 مليار جنيه سنويا، مشيرا إلى أن التعاملات تتمثل في تحصيل فواتير وتعاقدات جديدة مع المستخدمين.
وأشار إلى أن عدد الموزعين في مصر يصل إلى 300 موزع بواقع 2500 فرع على مستوى الجمهورية لخدمة شركات الإنترنت الخمسة "تي إي داتا وأورنج وفودافون واتصالات ونور".
ولفت إلى أنه من المتوقع أن يتضاعف عدد الفروع لتصل إلى 5000 فرع خلال الفترة المقبلة مدفوعة بزيادة الخدمات مع إطلاق الجيل الرابع.
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