المصرية العقارية تتوصل لتسوية مع الضرائب بقيمة 13 مليون جنيه

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



توصلت شركة المجموعة المصرية العقارية لتسوية نزاع مع مصلحة الضرائب يقضى بتسديدها 13 مليون جنيه ضرائب مستحقة عن الفترة بين 1999-2004.



وقالت الشركة إن مستشارها الضريبى "مكتب صفوت نور الدين للخبرة والاستشارات" أخطرها أمس الإحد بتوقيع اللجنة الداخلية بمأمورية الضرائب على قيمة الضريبة المستحقة لتصل إلى 13 مليون جنيه بدلا من 78.5 مليون جنيه.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " قمنا بسداد دفعة قدرها 3 مليون جنيه تحت حساب الضريبة عن سنوات 1999-2004".



وتابع البيان "اتفقت اللجنة أيضا على احالة بند المخالفات التنفيذية السابقة إلى لجنة فحص الطعن الضريبى للبت فيها واتخاذ قرار بشأنها وقد تم حجزها لجلسة 19 سبتمبر القادم".



تأسست المجموعة المصرية العقارية عام 1986 وتعمل فى مجال إنشاء وحدات سكنية بغرض البيع وإعادة استثمار حصيلة المشروع في مشروعات سكنية اخرى إنشاء التأجير التمويلي ،إنشاء الفنادق والمشروعات والقرى السياحية.



ويبلغ رأسمال الشركة 75 مليون جنيه موزعا على 7.5 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 10 جنيه للسهم.



وانخفضت أرباح الشركة خلال النصف الأول من عام 2017 بنسبة 32.7% إلى 21.76 مليون جنيه، مقابل أرباح 32.35 مليون جنيه بالفترة المقارنة من العام السابق.