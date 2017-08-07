محسن عادل: 3- 5 طروحات أولية بالبورصة هذا العام

البورصة المصرية 5

خالد بدر الدين:



يتوقع محسن عادل، نائب رئيس بورصة مصر طرح 3 إلى 5 شركات جديدة مثل رؤية العقارية القابضة وبي.بي.أي بارتنرز وإنبي حصص من أسهمها في البورصة قبل نهاية هذا العام فى طروحات أولية متوسطة وكبيرة في البورصة قبل نهاية العام الحالي للاستفادة من مناخ سعر الفائدة الحالي في مصر والذى يجعل البورصة بديلا جذابا لتدبير التمويل.



وقال عادل، الذى تم تعيينه نائبا لرئيس البورصة في يوليو الماضى، في مقابلة مع وكالة رويترز، إن البورصة ستعمل خلال السنوات القليلة المقبلة على جذب العديد من الشركات وإضافة أدوات مالية جديدة للسوق من أبرزها تسليف الأسهم والصكوك وإنشاء بورصة جديدة للعقود والسلع والتحول للعمل بشكل إلكتروني كامل.



وأعلن عادل "هناك لجنة ستُشكل في البورصة خلال أيام قليلة ستعمل على جذب شركات جديدة للقيد والطرح في السوق من خلال التواصل مع الشركات لتعريفها بالبورصة ومزايا القيد وإن اللجنة ستعمل على قاعدة الشركات المقيدة بمصر للمقاصة والشركات التي تنفذ عمليات نقل ملكية في سوق خارج المقصورة".



يبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل للشركات الصغيرة نحو 270 شركة ويبلغ عدد المستثمرين من أصحاب "الأكواد" التي تتيح حق التعامل في السوق نحو 500 ألف مستثمر و لكن المستثمرين النشطين فعليا في السوق ما بين 80 و100 ألف مستثمر فقط.



وقال عادل "سنعقد مؤتمرا للترويج للقيد في البورصة نهاية هذا العام وستتم دعوة الكثير من الشركات إليه وهناك إجراءات لإنهاء قيد واحدة من شركات البترول الحكومية وهي شركة إنبي خلال أيام كما أن هناك عدد من الشركات التي تم قيدها من قبل تسير في إجراءات طرح أسهمها قبل نهاية هذا العام".



تنص قواعد القيد في بورصة مصر على قيام الشركات المقيدة بطرح جزء من أسهمها للتداول خلال ستة أشهر من تاريخ القيد.



ومن أكبر الشركات التي تم طرحها خلال السنوات القليلة الماضية إعمار مصر وإيديتا الغذائية ودومتي وأوراسكوم كونستراكشون وإم.إم جروب وراية لخدمات مراكز الاتصالات.



وقال عادل "أسعار الفائدة المرتفعة حاليا قد تمكنا من جذب شركات جديدة لأن الفرص التمويلية وتكلفتها في البورصة أقل بكثير و يمكنا أيضا العمل على جذب الشركات التي كانت ترغب من قبل في دخول البورصة ولكنها لم تُقيد أو الشركات التي تم شطبها وأيضا شركات قطاع الأعمال العام".