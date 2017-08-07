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بورصة وشركات
البورصة تواصل الصعود .. والمؤسسات الأجنبية الأكثر شراء
الإثنين 07 أغسطس 2017 01:13 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الصعود الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، وسط اتجاه شرائى للمؤسسات الأجنبية.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.95% عند مستوى 13687 نقطة، بينما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.34% ليصل إلى 717 نقطة حتى الساعة 12:40.
وبلغت قيمة التداولات 515 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية للشراء بصافى قيم تداولات 55.5 مليون جنيه، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات 1.5 مليون جنيه و14.5 مليون جنيه و30 مليون جنيه و17 مليون جنيه و48 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأحمر والأخضر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 68 سهمًا من إجمالى 170 متداولا، بينما هبط 70 وبقى 32 دون تغير.
واختتمت تعاملات البورصة المصرية جلسة أمس الأحد بداية الاسبوع على صعود جماعى لمؤشراتها بدفع مشتريات الأجانب والمؤسسات المصرية.
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