تراجع سعر الدولار بالبنوك بداية تعاملات الإثنين

الدولار الدولار

هبة حامد



تراجع سعر الدولار لدى عدد من البنوك الكبرى، اليوم الإثنين، وذلك استمرارًا لمسلسل الانخفاض الطفيف الذي بدأته البنوك، خلال نهاية الأسبوع الماضي.



وخفض بنك مصر سعر الدولار ليصل سعر الشراء 17.76 جنيهًا مقابل 17.77 أمس، وسعر البيع عند 17.86 مقابل 17. 87 أمس.



واستمر سعر العملة الأمريكية لدى البنك الأهلي عند 17.75 للشراء و 17.85 للبيع.



واستقر البنك التجاري االدولي عند سعر 17.75للشراء، 17.85 للبيع.



وانخفض سعر شراء الدولار عند البنك العربي الأفريقي الدولي عند 17.75 مقابل 17.77 جنيهًا أمس، كما انخفض سعر البيع إلى 17.85 مقابل 17.87 أمس.



واستقر سعر الشراء عند بنكي قطر الوطني وإتش إس بي سي عند 17.75 وسعر البيع عند 17.85.



وتراجع سعر الدولار لدى بنك الإسكندرية إلى 17.72 مقابل 17.85 أمس لسعر الشراء، و 17.82 مقابل 17.85 لسعر البيع.



وخفض بنك ابو ظبي الوطني سعر الشراء ليصل إلى 17.76 مقابل 17.77 أمس، وسعر البيع ليصل إلى 17.86 مقابل 17.87 أمس.



قيما خفض بنك المصرف المتحد سعر الشراء إلى 17.72 مقابل 17.74 أمس. وثبت سعر البيع عند 17.8.









