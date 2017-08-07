مجموعة أمريكية تعرض تمويل منصة دكتور حالا الطبية

هشام عبد الغفار - رئيس بورولايد

المال ـ خاص:



تقدمت مجموعة استثمارية أمريكية بعرض لتمويل منصة «دكتور حالا» الطبية مقابل الاستحواذ على حصة من أسهمها.



وقال الدكتور هشام عبد الغفار، الشريك المؤسس بتحالف «menagurus» لرعاية الأفكار الإبداعية، إن المجموعة تضم رجال أعمال مصريين وأمريكيين، وتتخذ من وادى السيليكون بالولايات المتحدة مقرا لها، موضحا أن أحد أعضائها التقى مؤخرا بفريق عمل «دكتور حالا»، وطالب منهم إعداد تقرير شامل عن احتياجات المنصة التمويلية لمدة عام ونشاط الفترة الماضية قبل أواخر الشهر الجارى.



وأضاف عبد الغفار لـ«المال» أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة اختارت التطبيق للمشاركة فى برنامج مسرعة أعمال يعرف باسم Vlabويوفر منحا لدعم رواد الأعمال والمطورين بقيمة تدور بين 50 و100 ألف جنيه لمدة 3 شهور، مضيفا أن «دكتور حالا» ما زالت فى أولى مراحل الانضمام للبرنامج.



و«دكتور حالا» هو منصة تطوير طبية ستأخذ صورة موقع إلكترونى وتطبيق على أجهزة هواتف «الآندرويد» و«الآيفون» لتشخيص الأمراض عن بُعد بوساطة أطباء عموم باستخدام تكنولوجيا مكالمات الفيديو كول تحت اسم «دكتور حالا»؛ تمهيدًا لطرحها رسميا بالأسواق بداية العام المقبل، وحصل على تمويل مليونى جنيه من «menagurus»، وهو تحالف من مستثمرين مصريين وسعوديين، ويقوم بتمويل الشركات الناشئة ما بين 250 ألف جنيه إلى 3 ملايين جنيه للمشروع الواحد، إذ تم رصد 15 مليون جنيه في المرحلة الأولى للشركة لتمويل خمس شركات ناشئة.



كما يخطط التطبيق الذى يقوم بتطويره 3 رواد أعمال، منهم شقيقان هما «ياسين» و«جومانا» عبد الغفار، وزميلهما محمد عبد العظيم، إلى تأسيس عيادة مسجلة لدى وزارة الصحة تحمل الاسم ذاته.



وقال ياسين فى حوار سابق مع «المال»، نشرته خلال يونيو الماضى، إن «دكتور حالًا» بدأ فى يناير 2017 برأسمال 12 ألف جنيه، ويستهدف خلال أول عام تسجيل 50 ألف استشارة طبية من خلال مساعدة المريض فى الحجز لدى طبيب مختص وفقًا لحالته الصحية، كما يمكن التطبيق فى حالات الطوارئ الطبيب من طلب سيارة الإسعاف، ونعمل حاليًّا على إنهاء إجراءات تأسيس شركة بنفس اسم التطبيق.