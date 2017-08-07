سحر نصر: مناقشة لائحة قانون الاستثمار خلال أيام

سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي

أحمد علي



قالت سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المجموعة الاقتصادية الوزارية ستناقش اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار في اجتماعها المقبل خلال أيام.



وأضافت في تصريحات على هامش مؤتمر صحفي بمناسبة تعيين رئيس جديد للبورصة، أن الوزارة تعمل علي جذب عدد من المستثمرين العرب والاجانب الراغبين في ضخ استثمارات بالسوق المحلية.

