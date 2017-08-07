400 مليون جنيه لإنشاء مركز للتحكم بالكهرباء

محطة كهرباء 111

عمر سالم:



تخطط شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، لإنشاء مركز تحكم فى الطاقة، بمنطقة الحلمية التابعة للشركة، باستثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه.



وقال ناجى عارف، رئيس شركة شمال القاهرة فى تصريح لـ»المال»؛ إن إجمالى استثمارات المركز تصل إلى 400 مليون جنيه، ومن المقرر أن يستغرق تنفيذه نحو عام ، كاشفاً عن أنه طرحت كراسة الشروط الخاصة بالمشروع منذ أيام.



وأشار إلى أن تمويل المشروع عبر جزء من الموارد الذاتية الخاصة بالشركة، وجزء عبر قرض مقدم من الحكومة اليابانية، بقيمة تصل إلى 110 ملايين دولار، بما يعادل 1.9 مليار جنيه، موضحاً أن المركز يأتى ضمن 4 مراكز تسعى الشركة لتنفيذهم، ليرتفع إجمالى المراكز التابعة للشركة لـ 7 مراكز.



وأوضح أن إنشاء تلك المراكز يأتى لإدراج الشركة لعدد كبير من المشتركين، كما أنها تحتاج إلى المزيد من مراكز التحكم، فى ظل المشروعات التى تنفذ بتلك المناطق، ووجود اكتظاظ بالمشتركين فى تلك المناطق.



وانتهت الشركة من من ضخ 250 مليون جنيه، تخصيصها لشركة شمال القاهرة خلال العام المالى الماضى 2016 / 2017، وإقرار تلك الاستثمارات من جانب الشركة القابضة للكهرباء، كما أن الشركة تسعى لتركيب 190 ألف عداد كودى للمستهلكين العام الحالى، وتركيب 115 ألفًا خلال العام المالى الماضى.



وكان مصدر مسئول بالشركة أكد فى تصريحات لـ «المـال»، أن شمال القاهرة انتهت حتى الآن من تركيب مليون عداد مسبوق الدفع، سواء «كودى أو غير كودى»، خلال عامين على الأكثر.



ﻭﻳﺒﻠﻎ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﻴﻦ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ 4.3 ﻣليون مشترك، ﻭﺘﻮﺻﻞ ﺍﻟﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻰ لمناطق ﻣﺼﺮ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ: «ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺍﻟﺴﻼﻡ - ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ - ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺼﺮ - ﺍﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ - ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ - ﺷﺒﺮﺍ - ﺷﺒﺮﺍﺍﻟﺨﻴﻤﺔ - ﺍﻟﻘﻨﺎﻃﺮ - ﺍﻟﺤﻠﻤﻴﺔ - ﺍﻟﻤﻄﺮﻳﺔ - ﺍﻟﻤﺮﺝ - ﺍﻟﺨﺎﻧﻜﺔ» ﻭﺗﻤﺘﻠﻚ 60 ﻣﺤﻄﺔ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻛﻬﺮﺑﺎء، ويبلغ عدد محولات الجهد المتوسط 16720 محولًا.



فى سياق مختلف كشف مسعد بشير، رئيس الشئون التجارية للشركة، عن أن نسبة تحصيل فواتير شهر يوليو حتى الآن الخاصة بالمنازل، تصل إلى 95% مقابل نحو 93% عن شهر يونيو الماضى، وتعد قيمة التحصيلات حتى الآن 550 مليون جنيه.



وأضاف بشير فى تصريح لـ»المال»، أن التحصيل الخاص بالجهات الحكومية لا يتعد 75%، نظراً لتراكم المديونيات على الجهات الحكومية خلال الفترة الحالية، مشيراً إلى أن الشركة طبقت زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين بداية من شهر يوليو الماضى، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن تصل نسبة التحصيل إلى 105 % نهاية فترة التحصيل، كما تحصل الشركة الفاتورة منذ بداية الأسبوع الماضى.

