التراجع والتباين سمّة تحركات صناديق الاستثمار

صناديق الاستثمار

أحمد علي:



اختلف أداء وثائق صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، إذ ارتفعت فئة الصناديق المتوازنة عدا صندوق «تكامل»، فيما تراجعت قيم وثائق صناديق الأسهم، مع حفاظ نظيرتها «النقدية والدخل الثابت» على مكاسب طفيفة تراوحت بين 0.35 و%0.21، وتباين أداء الصناديق الإسلامية بمختلف أنواعها «أسهم – متوازنة» مع سير صناديق ضمان رأس المال على طريق التباين.



ويأتى تراجع وتباين صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، ليتماشى مع تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %1.44 مغلقًا عند مستوى 13413 نقطة، فيما سجل نظيره EGX70 ارتفاعًا بنسبة %1.49 مسجلًا 711 نقطة، كما سجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا تقدمًا بنسبة %0.7 مغلقًا عند 1607 نقاط.



فيما بلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى نحو 3.628 مليار، وقد انخفض رأسمال البورصة السوقى بنسبة 0.1 % مسجلًا 711.705 مليار، مقارنة بقيمة 712.583 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة %11.71 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة %61.22 والعرب على %27.6 وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافى شراء بقيمة 03.56 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 55.29 مليون.



«الماسى والأهلى الأول ومصر الخير» تنجو من انخفاض «المتوازنة»



تباين أداء الصناديق المفتوجة – المتوازنة خلال الأسبوع الماضى، إذ نجا كل من صندوق البنك الأهلى الأول ومصر الخير وبنك التنمية والائتمان الزراعى «الماسى» من الهبوط، مسجلين ارتفاعًا قدره %0.09 و%0.39 و%0.03 على التوالى..



فيما هبط كل من بنك البنك التجارى الدولى «تكامل» بنسبة %0.70 وصندوق كريدى أجريكول «الثقة» بنسبة %0.65 وصندوق بنك مصر الاول بنسبة %0.64.



«بنك القاهرة» يحافظ على سعر وثيقته بين «الأسهم»



استطاع صندوق «بنك القاهرة» الحفاظ على سعر وثيقته البالغ 106 جنيهات رغم هبوط أسعار وثائق صناديق الأسهم المفتوحة خلال الأسبوع الماضى، متأثرة من هبوط المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة %1.44.



وسجل صندوق «بنك مصر ايران للتنمية» أكبر الانخفاضات بنسبة %1.34 محققا 538 جنيها، فيما حل بعده صندوق « مصر المستقبل» بنسبة %1.33 بقيمة 24.40 جنيه للوثيقة.



وجاء صندوق «الأهلى الثانى» فى مقدمة الصناديق الأقل انخفاضًا اذ سجل تراجعًا بنحو %0.01 بسعر 76.11 جنيه للوثيقة، فيما حل بعده صندوق كريدى أجريكول بنسبة %0.46.



«مصر ايران» الثانى فى صدارة ارتفاعات «النقدية» بـنسبة %0.35



جاء صندوق « مصر إيران الثانى» فى صدارة ارتفاعات فئة النقدية والعائد الثابت خلال الأسبوع الماضى بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ %0.35، حل بعده صندوق بنك بلوم مصر النقدى بنسبة %0.33 وخلفه صندوق بنك أبوظبى الوطنى الأول بنسبة %0.32.



وهبط صندوق البنك العقارى المصرى العربى بنسبة %0.33 مسجلًا 286.382 جنيه للوثيقة، ليكون الصندوق الهابط الوحيد فى تلك الفئة خلال الأسبوع الماضى.



وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات» بنسبة %0.23 مسجلة 177.40 جنيه، وارتفعت قيمة وثيقة صندوق البنك العربى الأفريقى «جذور» بنحو %0.20 لتسجل 16.75 جنيه.



«نعيم مصر» الرابح الوحيد فى «الإسلامية» بـ %1.59



نجح صندوق «نعيم مصر» فى أن يكون الصندوق الرابح الوحيد فى قيم وثائق الصناديق الاسلامية خلال الأسبوع الماضى، بنسبة %1.59 بقيمة 185.810جنيه للوثيقة.



فيما حل صندوق «هلال» كأقل الصناديق هبوطًا بنسبة %0.11 مسجلًا مستوى 155.72 جنيه، وحل بعده صندوق بنك البركة مصر بنسبة %0.65 بقيمة 101.460 جنيه للوثيقة.



صعود «العملة الأجنبية» و«تحديد الأصول»



وسجلت صناديق العملة الأجنبية وتحديد الأصول والدخل المتنوع ارتفاعات طفيفة خلال الأسبوع الماضى، اذ ارتفعت الأولى بنسب تراوحت بين 0.02 – %0.04، فيما سجلت الثانية ارتفاع بنسبة بنسبة %0.86.



-‮ ‬تمت الاستعانة بتقسيمات بورصة الاوراق المالية فى تحديد انواع الصناديق‮.‬



-‮ ‬يحسب معدل العائد الاجمالى كما‮ ‬يلي‮:‬



أ ـ افتراض استثمار وثيقة واحدة عند بداية التقييم‮.‬



ب ـ‮ ‬يزداد عدد الوثائق بمعدل‮ ‬يساوى قيمة التوزيعات النقدية مقسوماً‮ ‬على قيمة الوثيقة عند إجراء التوزيعات خلال فترة التقييم‮.‬



ج ـ معدل العائد‮= (‬قيـــــــمة الوثيقة فى نهاية الفترة‮ * ‬عدد الوثائق فى نهاية الفترة‮) ‬ـ‮ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة‮ * ‬عــــــدد الوثائق فى بداية الفترة‮)/ (‬قيمة الوثيقة فى بداية الفترة فى عدد الوثائق فى بداية الفترة‮)‬



-‮ ‬تم الترتيب وفقاً‮ ‬لدرجة المخاطرة على اساس الانحراف المعيارى‮ (‬المخاطر الكلية‮) ‬لسعر الوثيقة مضافاً‮ ‬إليه اجمالى التوزيعات عن الثلاث سنوات المنتهية فى نهاية الاسبوع الماضي‮. ‬وتزداد درجة المخاطرة من ‮ ‬.5-1



ومن الواضح أن درجة المخاطرة تزداد كلما مالت محفظة الصندوق للاستثمار فى الاسهم،‮ ‬كما‮ ‬يزداد العائد أيضا مع ارتفاع المخاطرة والعكس صحيح،‮ ‬فدرجة المخاطرة تقل مع اتجاه محفظة الصندوق للاستثمار فى الودائع والأوراق المالية ذات العائد الثابت وفى نفس الوقت تقل معدلات العائد‮.‬



‮- ‬يتم حساب معدلات العائد بناء على قيمة الوثائق فى‮ ‬يوم الخميس الأخير من كل أسبوع‮.‬



‮- ‬يتم احتساب المخاطر بناء على العمليات خلال الثلاث سنوات الماضية وتستبعد الصناديق التى‮ ‬يقل عمرها عن ذلك‮.‬



‮- ‬نسبة التغير الشهرى تقيس التغير فى‮ ‬قيمة الوثيقة بدون حساب أثر التوزيعات‮.‬