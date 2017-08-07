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عمرو بن العاص 21
الإثنين 07 أغسطس 2017 10:55 ص
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نظام الضرائب
ولا شك أن الأمل فى الخلاص أو التخفف من شبكة الضرائب الرومانية المرهقة، كان سببًا آخر من أسباب الرغبة فى الخلاص من حكم الرومان، بما اشتمل عليه من ضروب الإرهاق والسيطرة الجائرة على الأرواح والأموال.
ويرى الأستاذ العقاد أن المؤرخين كعادتهم خلقوا مشكلة متشعبة من الأقاويل والتقديرات للضرائب فى العصر الإسلامى الأول فى مصر، وتساءلوا هل كانت الضرائب ضرائب رؤوس، أم غنائم فىء، أم خراج على الأرض ؟.. وهل كان التحصيل على الطريقة التى اتبعت فى الدولة الرومانية أو على طريقة جديدة ؟
وينبغى للمؤرخين تقدير أن نظام الضرائب من المستحيل أن ينتقل من الحساب الرومانى إلى الحساب الإسلامى بين ليلة وضحاها، لأسباب عديدة، منها لغة الحساب، والمشرفين عليه.
وينبغى أيضًا للمؤرخين تقدير أنه لم تكن العادة قد جرت على معاملة القطر كله كقطعة واحدة فى ذلك الزمان، فقد كان المؤرخون القدامى يتكلمون عن مصر وإسكندرية، ومصر وطيبة، ومصر والفيوم، ومصر والمدن الخمس، ويفرقون بينها فى أحكام الولايات والأبرشيات من الوجهة الإدارية والوجهة الدينية.
ولما تم الفتح كانت معاملة الأقاليم المختلفة على حسب الولاة والملاك، وعلى حسب المقاومة والصلح، وعلى حسب الجنود والقادة وهل دخلوا عنوة أو بعد حصار أو بغير مقاومة أو بصلح.
وهناك أقاليم كانت الغالبية فيها للرومان فهجروها فصارت من غنائم الدولة، وهناك أقاليم كانت الأغلبية فيها للملاك المواطنين الذين بقوا، ومنها ما حارب، ومنها ما لم يحارب، ومنها ما تصالح، ومنها ما لم يعقد صلحًا لأنها كانت بغير زعامة أو بغير رئاسة تنوب عنها فى الصلح والمعاهدة، مما كان له أثر فى الضرائب.
أما بالنسبة لمعاملة الجيش الفاتح، فقد كان هناك فرق فى أرزاق الجنود بين الغنيمة والفىء، فالغنائم التى تؤخذ حربًا تعزل منها حصة لبيت المال أى خزانة الدولة، وتقسم منها حصة على الجنود، والغنائم بغير حرب هى الفىء الذى يؤول التصرف فيه إلى الإمام ولا يصح تقسيمه بين الجنود.
فلما حصل الفتح جاء الاختلاف فيما يقول الأستاذ العقاد من قبل التمييز بين المحارب والمسالم، وبين حقوق الغنيمة وحقوق الفىء، بيد أنه لا اختلاف على الإطلاق فى نظام الضرائب كيف يكون فى محاسبة الذميين ومحاسبة الجنود.
وقد يختلف أمر الأراضى بالنسبة للخراج، ما بين الخاضع للخراج وغير الخاضع له، إلاَّ أن الذى لم يقع عليه خلاف قط هو ضريبة العشر على المسلم لأنها هى فريضة الزكاة.
ويرى الأستاذ العقاد أن التنبيه إلى كل ذلك واجب لتصحيح أقوال المؤرخين الذين توهموا أن أناسًا من أبناء مصر دخلوا الإسلام فرارًا من ضريبة الجزية، ذلك أن الداخل فى الإسلام سيلتزم فى المقابل بضريبة العشر التى هى فريضة الزكاة على كل مسلم، فى الوقت الذى كان فيه نظام الضرائب يوجب على كل ذمى عامل دينارين فى السنة، ولا ضريبة على النساء والأطفال والشيوخ المعجزة، ولا يزيد حساب الفرد المستحق عليه الضريبة عن دينارين فى العام، إلاَّ ما قد يتوسع فيه من الأرض والزرع، وذلك فيما عدا أهل الإسكندرية، فإن أداء الخراج والجزية كان بقدر ما يراه وليهم لأن سكانها آنذاك كانوا من الروم ومن والاهم، ولم يدخلوا فى اتفاق، وعادوا إلى القتال بأمر الدولة الرومانية مرتين.
ولهذا لم يكن هناك أى ضرب من ضروب الإكراه فى استئداء الجزية، فإذا ما أسلم الذمى فرارًا جدلاً من الجزية، فإن الإسلام لا يعفيه من ضريبة العشر وهى فريضة الزكاة، ولا من خراج الأرض بحسب ما يلزم لإصلاحها وريها، فضلاً عن انه يفرض عليه التجنيد الذى لا يفرض على الذمى وإنما يعفى منه.
* * *
ويفصح الأستاذ العقاد عن أنه ليس الغرض من هذه السطور بسط القول فى النظم الإدارية والمالية إلاَّ من جانب واحد، هو الذى له علاقة بمهمة الفتح وعمل عمرو بن العاص فيه، والذى لا شك فيه أن نظام الضرائب ونظام الإدارة فى عهد الرومان، وضيق المصريين بهما، كان أوضح هذه الآثار فى تيسير مهمة الفتح تيسيرًا عظيمًا.
وقد وصف «ساويرس بن المقفع» فى تاريخه فرح الجماهير بلقاء رئيسهم البطرق بنيامين بعد اختفائه فى منفاه من عسف ومطاردة الرومان، وقد قال البطرق نفسه لأسقف نيخو الذى هنأه بزوال عهد الروم: «إننى وجدت فى الإسكندرية ما كنت أوده من الطمأنينة بعد ما قاسيناه من الكفرة الظالمين».
أما السياسة التى اتبعها عمرو فى تحصيل الضرائب، فكانت فيما يثبت الأستاذ العقاد فى جانب المصلحة المصرية بين خطتين على حسب الآراء، ولَمَّا أشار زعماء الجند بقسمة الأرض والمال أَبَى عمروٌ عليهم ذلك، وراجع الخليفة عمر بن الخطاب فأقره على رأيه.
وجدير بالذكر أن انخفاض حصيلة الضرائب عَرَّضَ عمرًا للحساب العسير الذى كان يفرضه الخليفة عمر على عماله مخافة إنفاق المال فى غير وجهه، وتثبت الكتب التى دارت بين عمرو والخليفة، كيف كان الخليفة صارمًا فى حسابه لعمرو، وكيف كان عمرو مصرًّا على ما يراه قوى الشكيمة مع خليفة لم يجترئ عليه أحد من عماله مثل اجترائه، ولَمَّا تعجب عمر بن الخطاب من أن الأرض لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه قبل ذلك، أجاب عليه عمرو مغضبًا، فقال: «إننا عملنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولمن بعده، فكنا بحمد الله مؤدين لأمانتنا، حافظين لما عظم الله من حق أئمتنا.... وإن الله قد نزهنى عن تلك الطعم الدنيئة والرغبة فيها بعد كتابك الذى لم تستبق فيه عرضًا ولم تكرم فيه أخا..».
إلى أن قال وهو أشد ما ووجه به خليفة، وما ووجه به ابن الخطاب خاصة: «والله يا ابن الخطاب لأنا حين يُراد ذلك منى أشد غضبًا لنفسى ولها انزاها وإكرامًا، وما عملت من عمل أرى عليه متعلقًا، ولكنى حفظت ما لم تحفظ، ولو كنت من يهود يثرب ما زدت. يغفر لك ولنا..»!
وتكررت المعارضة منه فى طلب الزيادة من مال مصر حتى عزله عثمان رضى الله عنه وقال له حين جاءه الخراج زائدًا : «أرى أن اللقاح قد درت!» فأجابه: «حين أعجفتم فصالها»!!
ولم ينكر المؤرخون الغربيون هذه الخطة على «عمرو» بل وأكدوها، ولكن عزاها بعضهم إلى نية البقاء فى المنصب أو العمل لنفسه فى المستقبل. فإذا كان من غير المستبعد لأى وال أن يوطد لنفسه فى المستقبل، إلاَّ أن نسبة سياسة عمرو إلى «نية البقاء» فى المنصب، بعيدة كل البعد عن الحقيقة، لان ما بذله عمرو من معارضة شديدة للخليفة كانت أقرب إلى إبعاده عن المنصب لا البقاء فيه. وقد كان عمر شديد المحاسبة له كمحاسبته لكل ولاته وعماله، وقد عزله عثمان فلم يتخلف عنده من المال ما يغنيه بعد عزله حتى داعبه عثمان على قلة غناه فقال له: «إن جبتك قملت (أى كثر فيها القمل) منذ عزلناك!».
وهذا ولم تتغير خطة عمرو فى الإدارة ونظام الضرائب فى ولايته الثانية على مصر حين ولاه معاوية إياها، فيما عدا أنه كان المسئول عن الحكم كله أيام هذه الولاية، ومن ثم لم يكن حفظ ما زاد من المال اختلاسًا من حق مفروض لبيت المال فى دار الخلافة، حيث انتقل هذا إليه بإقرار معاوية الذى جعله مسئولاً مسئولية كاملة عن الحكم فى مصر.
ويختم الأستاذ العقاد هذا الفصل قائلاً إن مسألة الضرائب والإتاوات فى عهد الرومان لم تنفصل عن مسالة الفتح فى تقدير أحد ممن كتبوا عن هذه الفترة فى تاريخ مصر وتاريخ الدولة الرومانية، فقد اتفق المؤرخون الاجتماعيون والناقدون العسكريون على أن النظام الإدارى أو نظام الضرائب خاصة كان له أثر قوى فى تيسير الفتح من جانب المصريين، وعزز هذا الرأى ناقد عسكرى حديث رجع بالدرس إلى معارك الفتح على أحدث المبادئ العصرية، وهذا الناقد العسكرى هو القائد «فولر» رائد التسليح الآلى فى تركيب الفرق الحديثة، فإنه راجع فتوح الإسلام وعجب لاتفاق فتح خراسان وفتح مصر فى وقت واحد، ثم كان من تفسيراته لهذه الفتوح «أنها رد فعل على الحكم الرومانى الذى أرهق المصريين بالضرائب الثقيلة وحجر على عقيدة القبط الدينية».
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