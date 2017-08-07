عائد السندات الحكومية يواصل رحلة الهبوط

السندات الحكومية

انخفاض جماعى لمختلف آجال أذون الخزانة بنسب تصل إلى 120 نقطة



ودائع «المركزى» متغيرة العائد تخالف الاتجاه وترتفع لمستوى %22.2



هبة محمد:



شهدت عوائد أدوات الدين تراجعاً ملحوظاً خلال تعاملات الأسبوع الماضى، إذ حقق متوسط العائد على سندات الخزانة مستويات شهرى مايو وأبريل الماضيين، قبل زيادة البنك المركزى أسعار فائدة الكوريدور بنحو %4 على دفعتين.



تراجع متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 5 سنوات 113 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس يعادل %1) ليسجل %17.8، مقابل %18.934 فى الأسبوع قبل الماضى، فى ضوء الإقبال المتزايد من البنوك وتغطية العطاء بمعدل 5 مرات بقيمة 3.6 مليار جنيه، عبر 106 طلبات، قبلت منها وزارة "المالية" طلبين فقط بواقع 750 مليون جنيه.



تراجع أيضا متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 10 سنوات، 87 نقطة وهبط إلى مستوى %17.798، كما شهد المزاد إقبالاً ملحوظاً لتقوم البنوك بتغطية العطاء 5 مرات بقيمة 3.8 مليار جنيه، من خلال 112 طلباً، حصلت منها وزارة المالية على 5 عروض فقط بقيمة 750 مليون جنيه.



على صعيد أذون الخزانة أقل من عام، تراجع متوسط الفائدة بشكل ملحوظ على كافة الآجال، بما انعكس على أداء مؤشر المال IR الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ليسجل 20.86 % فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل 21.63 % الأسبوع السابق له.



وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً بمقدار 120 نقطة أساس، محققاً %20.57 وقامت البنوك بالاكتتاب فى العطاء بمعدل 2.7 مرة، لتقدم سيولة بقيمة 19.4 مليار جنيه عبر 305 عروض، قبلت منها وزارة المالية 9.3 مليار جنيه فقط، بزيادة بلغت 2.3 مليار جنيه عن القيمة المطلوب اقتراضها من هذا الأجل.



كما هبط متوسط العائد على أذون أجل 375 يوماً بنحو 104 نقطة أساس، محققاً %20.952، وغطت البنوك العطاء 3.8 مرة بقيمة 26.5 مليار جنيه من خلال 362 طلباً، حصلت "المالية" على 86 عرضاً بواقع 8.4 مليار جنيه بزيادة 1.4 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.



تراجع أيضاً متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 79 نقطة أساس، ليحقق %20.767، وغطت البنوك العطاء 2.2 مرة بواقع 14.1 مليار جنيه من خلال 307 عروض قبلت منها "المالية" 140 طلباً بقيمة 7.8 مليار جنيه، بزيادة 1.3 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.



كما تراجع متوسط العائد على أذون 182 يوماً 50 نقطة أساس إلى %21.175، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من 17 مليار جنيه بواقع 2.7 مرة، عبر 198 طلباً، بينما قبلت "المالية" 89 عرضاً بقيمة 7.4 مليار جنيه بزيادة 953 مليون جنيه عن القيمة المطلوبة.



من ناحية أخرى طرح البنك المركزى العطاء الدورى للودائع ذات العائد المتغير، بقيمة 30 مليار جنيه آجل 112 يوماً، وارتفع متوسط العائد 122 نقطة أساس إلى %22.205، وزيادة 105 نقطة أساس لأقل عائد ليسجل %22.



وارتفعت عدد العروض المقدمة إلى 59 طلباً بقيمة 48.625 مليار جنيه، بدلاً من 38عرضاً بقيمة 14.5 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى، ووصلت عدد العروض المقبولة إلى 13 طلباً بقيمة 30 مليار جنيه، مقابل 3 عروض بقيمة 5 مليارات جنيه الأسبوع الماضى.



كما دشن البنك المركزى العطاء الدورى للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليارات جنيه، وقدمت البنوك 12.190 مليار جنيه، لتغطية العطاء عبر 9 طلبات بفائدة %19.25.



تستهدف آلية الودائع المربوطة لدى المركزى، تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.



وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.



تفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.



يشار إلى أن العائد على أدوات الدين الحكومى سواء أذون الخزانة قصيرة الأجل، أو السندات متوسطة وطويلة الاجل، ارتفع لمستويات غير مسبوقة فى أعقاب قيام البنك المركزى برفع سعر الكوريدور (عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة) بواقع 200 نقطة أساس دفعة واحدة، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير فى بداية يوليو الماضى، لتقفز أسعار الفائدة الرئيسية لمستوى %18.75 للإيداع و%19.75 للإقراض، بما انعكس بصورة مباشرة على توظيفات البنوك فى تلك الأدوات.



كسر متوسط العائد على أذون الخزانة مستوى %22 فى طروحات "المالية" حتى منتصف يوليو، وهو أعلى مستوى تاريخى منذ أكثر من 7 أعوام، كما ارتفع العائد على السندات الحكومية بمختلف آجالها 3 و5 و7 و10 سنوات لمستويات غير مسبوقة.