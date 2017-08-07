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اقتصاد وأسواق
المالية: ميكنة 486 وحدة حسابية بمصلحة الضرائب
الإثنين 07 أغسطس 2017 10:49 ص
محمد معيط
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محمد معيط
معيط: مراقبة لحظية للإيرادات بحلول منتصف الشهر
مها أبوودن:
أعلن الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، إن الوزارة ستنتهى الأسبوع المقبل من ميكنة 486 وحدة حسابية تابعة لمصلحة الضرائب بالكامل، وربطها مع حساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى.
يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى GFMIS الذى تتبناه وزارة المالية، لميكنة الموازنة العامة للدولة بالكامل، والذى من المتوقع الانتهاء منه فى مارس 2018، بحسب تصريحات عمرو الجارحى وزير المالية.
وأكد معيط أن الوزارة بدأت منذ أمس الأحد إطلاق المشروع، ويتم تغطية احتياجات تلك الوحدات الحسابية من أجهزة الحاسب الآلى، والاتصالات الأرضية، واتصالات الإنترنت، وكل وسائل الاتصال اللازمة لإعطاء أوامر الدفع بشكل إلكترونى، بما يضمن وقف التعامل بالشكل الورقى نهائيًا، وربط كل ذلك بحساب الخزانة الموحد لدى البنك المركزى، وهو الحساب المخصص لإيرادات ومصروفات الخزانة العامة.
يشار إلى أن وزارة المالية تعثرت عدة سنوات فى تنفيذ هذا المشروع، بسبب صعوبات فنية، إلى أن تمكنت الوزارة الحالية من التغلب عليها.
والوحدة الحسابية الحكومية هى تلك الجهة المسئولة عن حسابات أى هيئة تابعة للدولة، كما أنها تمثل مراقبا على المال العام قبل الصرف، وحساب الخزانة الموحد هو الحساب الوحيد لكل إيرادات ومصروفات الدولة.
وتابع معيط: «إنه بحلول منتصف الشهر الحالى، لن تتمكن أى وحدة حسابية تابعة لمصلحة الضرائب من صرف أى مبالغ أو إدخال أى إيرادات من وإلى حسابها إلا عن طريق أمر دفع إلكترونى، وليس ورقيًا، مرورا بمركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية».
وأضاف أن الوزارة ستتمكن من مراقبة الإيرادات الضريبية التى ستدخل لمصلحة الضرائب لحظيًا.
ويختلف عدد الوحدات الحسابية بأى جهة حكومية تابعة للدولة بحسب الحاجة، فهناك جهات تكون بها الوحدات الحسابية بالعشرات، وهناك جهات لا تحتاج إلا إلى وحدة محاسبية أو اثنتين على الأكثر.
ويهدف مشروع ميكنة الموازنة العامة للدولة، بحسب عمرو الجارحى وزير المالية، إلى إرساء مبادئ الشفافية وتطبيق نظم مراجعة ومراقبة الحسابات، مما يسهم فى مزيد من الرقابة على المصروفات، لافتا الى أن الانتهاء من عملية الميكنة بالكامل تعنى ترشيد %10 من جملة الإنفاق العام، بعد السيطرة على الأخطاء التى تحدث أثناء العمليات الورقية والشيكات.
اقتصاد
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