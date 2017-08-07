من أين ستأتي أرتوك أوتو بسيارات سكودا رابيد ويتي؟

كيان إيجيبت تتعاقد مع 4 موزعين قدامى للعلامة التشيكية





أحمد شوقي

دشنت شركة أرتوك أوتو الوكيل السابق لسيارات سكودا حملات دعائية وإعلانية في وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي؛ تضمنت القيام بطرح طرازي سكودا "رابيد" و"يتي" قريبًا.





جاء هذا الإعلان رغم قيام الشركة الأم بفسخ التعاقد مع أرتوك أوتو من طرف واحد والتوقف عن توريد السيارات وقطع الغيار إلى وكيل العلامة التشيكية السابق.

إذا كانت هذه الدعاية صادقة وتعتزم الشركة فعلًا طرح الطرازين الغائبين عن السوق المحلية منذ فترة طويلة؛ فمن أين ستأتي بهما؟

قال أحد الموزعين السابقين لسكودا والذين فسخوا تعاقدهم مع شركة أرتوك أوتو إن الوكيل السابق، إما أنه سيلجأ للتعاقد مع وكيل لسكودا في إحدى الدول الأخرى ليقوم بالتوريد للسوق المحلية؛ وإما أن الوكيل لديه مخزون من السيارتين في المنطقة الحرة بالإسكندرية تم استيرادها في وقت سابق قبل فسخ التعاقد من جانب الشركة العالمية.

ولفت إلى أن التعاقد بين أرتوك أوتو وسكودا العالمية انتهى منذ نوفمبر 2016؛ ومن ثم فليس واردًا أن تقوم أرتوك أوتو بطرح طرازي رابيد ويتي عبر توريدات مباشرة من الشركة الأم.





وأوضح أن الوكيل السابق لجأ إلى هذه الخطوة لإفساد الخطط التسويقية الجديدة لسيارات سكودا من خلال شركة كيان إيجيبت التي أعلن عن مؤخرًا عن استحواذها على الوكالة التشيكية وحق تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة.

وأوضح الموزع أن شركة كيان تعاقدت مع 4 موزعين قدامى لسكودا لتقديم منتجات العلامة التشيكية من خلال المعارض المملوكة لهم؛ موضحًا أن الوكيل الجديد تمكن بالفعل من توفير طرازات أوكتافيا وفابيا وسوبيرب ومن المرتقب وصل طرازي يتي ورابيد خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن مسئولي شركة كيان إيجيبت أبدوا استعدادهم للتعاقد مع موزعين آخرين لسكودا من بين شبكة الموزعين التي كانت تتعامل مع أرتوك أوتو.

ولفت إلى أنه في أرتوك أوتو تمتلك ميزة تنافسية مقارنة بكيان إيجيبت إذ يبدو من البيانات الأولية المتوفرة بشأن قائمة الأسعار لدى الأخيرة أن أسعارها مرتفعة مقارنة بأسعار الوكيل السابق والتي يبيع بها حاليًا طراز أوكتافيا؛ حيث يعتمد على المخزون المستورد قبل تعويم الجنيه.