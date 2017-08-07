البنك الأوروبي يمول 16 مشروع طاقة متجددة

الطاقة النظيفة

أحمد عاشور:



كشفت جانيت هكمان، المدير التنفيذى لدى البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، أن البنك توصل لاتفاق مع 16 شركة لتدبير 500 مليون دولار لإقامة مشروعات للطاقة الجديدة والمتجددة بنظام التعريفة، الذى طرحته وزارة الكهرباء.



وأضافت هكمان، على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتى الاستثمار والكهرباء، لتوفير منحة لإزالة الألغام فى مرسى مطروح، أنه سيتم خلال أيام التوقيع على أول تمويلات القطاع الخاص فى الطاقة الجديدة والمتجددة بقيمة 60 مليون دولار.



وكانت 10 شركات طاقة شمسية محلية وعالمية قد وقعت نهاية الشهر الماضى اتفاقية شراء الطاقة المتجددة مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ضمن إجراءات المرحلة الثانية لمشروعات التعريفة الجديدة، وذلك من إجمالى 40 شركة تأهلت لتلك المرحلة.



وكشفت مصادر بوزارة الكهرباء، أن الشركات العشر نجحت فى تحقيق الإغلاق المالى بعد مفاوضات مع بنوك وجهات تمويلية، من بينها مؤسسة IFC التابعة للبنك الدولى، والبنك الأوروبى للاستثمار والتعمير EBRD، لافتين إلى أن إجمالى استثمارات تلك المشروعات يصل إلى نحو 700 مليون دولار.



وأوضحت أن كل شركة ستنفذ محطة شمسية بقدرة 50 ميجاوات، بإجمالى قدرات 500 ميجاوات، وبنظام الخلايا الفوتوفولتية، والتى يتم من خلالها تحويل الطاقة الشمسية إلى كهربائية عبر استخدام الألواح الشمسية.



كان وزير الكهرباء محمد شاكر، قد أعلن فى سبتمبر الماضى عن المرحلة الثانية من مشروعات الطاقة المتجددة، بإجمالى قدرات 4300 ميجاوات، واستثمارات 6 مليارات دولار، ويصل سعر شراء الطاقة الشمسية فيها من المنازل إلى 102.8 قرش للكيلووات، ومن المشروعات الكبرى إلى 8.4 سنت للكيلووات، ويبلغ سعر شراء الكيلووات من طاقة الرياح 7 سنتات.



وذكرت هكمان، أن البنك رصد مليار دولار للمشروعات بالسوق المحلية خلال 2017 من بينها 700 مليون للقطاع الخاص، والقيمة المتبقية للمشروعات الحكومية، مؤكدة أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه السليم، خاصة بعد الإصلاحات التى تم اتخاذها.



من جانبها، قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن البنك الأوروبى يعتبر ذراعًا تمويلية مهمة للقطاع الخاص، لافتة إلى أن محفظة التعاون مع البنك وصلت إلى 2.7 مليار يورو لتنفيذ 47 مشروعا، مؤكدة أنه منذ تحويل مصر لدولة عمليات فى البنك، حدثت طفرة كبيرة فى العلاقة بين مصر والبنك، فى ظل حرصه على دعم البرنامج الاقتصادى الذى يحظى بدعم من كل مؤسسات التمويل الدولية.

