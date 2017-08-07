EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
استثمار
القوات المسلحة تجري مسحا للألغام بأراضي الضبعة النووي
الإثنين 07 أغسطس 2017 10:32 ص
مدينة الضبعة الجديدة
أخر الأخبار
مدينة الضبعة الجديدة
أحمد عاشور وعمر سالم:
قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنتهى القوات المسلحة خلال 6 أشهر من إجراء المسح الشامل للأراضى المخصصة لمشروع الضبعة النووى، المقرر تنفيذه مع الجانب الروسى خلال 6 أشهر، لتطهيرها الشامل من الألغام.
جاء ذلك على هامش توقيعه مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أمس، بروتوكولا لتطهير الأرض بقيمة 2 مليون جنيه، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.
ورداً على تساؤلات «المال» حول أسباب تأخر مشروع الضبعة النووى، قال شاكر إن مشروعًا عملاقًا كهذا يحتاج لفترة زمنية طويلة لمراجعة كل بنوده، للتأكد من عدم وجود أى أخطاء، مشيرًا إلى أنه تم إرسال جميع العقود لمجلس الدولة لمراجعتها قبل التصديق النهائى عليها.
وكان من المقرر أن يتم التوقيع على مشروع الضبعة يناير الماضى، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ويرى وزير الكهرباء أن الإجراءات الحالية طبيعية جدا نظراً للطبيعة الخاصة للمشروع.
وأضاف مصدر مسؤول أن البروتوكول ليس الأول من نوعه، ولكن سيتم من خلاله إجراء مسح للتأكد من خلو المنطقة من الألغام ومخلفات الحروب، مشيراً إلى أن المسح سيكون للمنطقة البحرية.
وقالت وزيرة الاستثمار أمس، إنه من المقرر تطهير نحو 11 ألف فدان، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع من تطهير الساحل الشمالى الغربى من ألغام ومخلفات الحروب، للبدء فى تنفيذ مشروعات قومية مهمة.
وفى سياق متصل، أعلنت سحر نصر عن توقيع اتفاق بقيمة 190 مليون دولار مع البنك الأوروبى لتمويل أحد المشروعات التى تنفذها الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب تدبير 2 مليون دولار لتمكين الشركة من تطبيق إجراءات الحوكمة والشفافية فى إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية.
محطة الضبعة
الضبعة النووية
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا