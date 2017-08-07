القوات المسلحة تجري مسحا للألغام بأراضي الضبعة النووي

مدينة الضبعة الجديدة

أحمد عاشور وعمر سالم:



قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، تنتهى القوات المسلحة خلال 6 أشهر من إجراء المسح الشامل للأراضى المخصصة لمشروع الضبعة النووى، المقرر تنفيذه مع الجانب الروسى خلال 6 أشهر، لتطهيرها الشامل من الألغام.



جاء ذلك على هامش توقيعه مع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى أمس، بروتوكولا لتطهير الأرض بقيمة 2 مليون جنيه، بحضور اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.



ورداً على تساؤلات «المال» حول أسباب تأخر مشروع الضبعة النووى، قال شاكر إن مشروعًا عملاقًا كهذا يحتاج لفترة زمنية طويلة لمراجعة كل بنوده، للتأكد من عدم وجود أى أخطاء، مشيرًا إلى أنه تم إرسال جميع العقود لمجلس الدولة لمراجعتها قبل التصديق النهائى عليها.



وكان من المقرر أن يتم التوقيع على مشروع الضبعة يناير الماضى، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن، ويرى وزير الكهرباء أن الإجراءات الحالية طبيعية جدا نظراً للطبيعة الخاصة للمشروع.



وأضاف مصدر مسؤول أن البروتوكول ليس الأول من نوعه، ولكن سيتم من خلاله إجراء مسح للتأكد من خلو المنطقة من الألغام ومخلفات الحروب، مشيراً إلى أن المسح سيكون للمنطقة البحرية.



وقالت وزيرة الاستثمار أمس، إنه من المقرر تطهير نحو 11 ألف فدان، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالإسراع من تطهير الساحل الشمالى الغربى من ألغام ومخلفات الحروب، للبدء فى تنفيذ مشروعات قومية مهمة.



وفى سياق متصل، أعلنت سحر نصر عن توقيع اتفاق بقيمة 190 مليون دولار مع البنك الأوروبى لتمويل أحد المشروعات التى تنفذها الشركة القابضة لكهرباء مصر، إلى جانب تدبير 2 مليون دولار لتمكين الشركة من تطبيق إجراءات الحوكمة والشفافية فى إعداد القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية.