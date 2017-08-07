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سيــارات
4 مساهمين يؤسسون شركة لإدارة المنطقة الحرة للسيارات
الإثنين 07 أغسطس 2017 10:14 ص
توقعات بزيادة فرص الاستثمار فى قطاع السيارات
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توقعات بزيادة فرص الاستثمار فى قطاع السيارات
أحمد شوقي
انتهى 4 مساهمين من تأسيس شركة جديدة لإدارة المنطقة الحرة للسيارات بالمنطقة الاقتصادية فى شمال غرب خليج السويس؛ بغرض إقامة معارض لشركات السيارات.
وتمكن المنطقة الحرة للسيارات التجار من الاستيراد وإعادة التصدير للدول الأخرى أو البيع للسوق المحلية بعد دفع الرسوم الجمركية؛ حيث وقع 6 مساهمين نهاية العام الماضي عقدًا مع شركة تيدا الصينية لتأجير مساحة 260 ألف متر بحق الانتفاع لإقامة المشروع. وتم تأسيس شركة لإدارة المشروع باسم الاستيراد والتصدير " السخنة لوجيستيك كار سيتي" لكن تم حلها بعد انسحاب غالبية المساهمين.
وتعود الانسحابات التي شهدتها الشركة إلى عدم قدرة المساهمين على تحمل تكاليف المشروع.
وأوضح أحد المساهمين في المشروع أن الشركة الجديدة تحمل اسم "السخنة لوجستيك" موضحا أنه يجرى حاليًا الحصول على الموافقات الخاصة بمزاولة الشركة لأنشطتها.
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