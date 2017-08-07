السيسى: نعي دور العلمـاء.. عناوين اليوم

عناوين الصحف

متابعات:



تقدم بوابة المال أهم العناوين الصادرة اليوم الإثنين، 7 أغسطس.



أخبار مصر



– الري: أثيوبيا لن تبدأ عمليه التخزين بسد النهضة هذا العام



– ٢٫٩ مليار دولار.. إيرادات قناة السويس في 7 شهور



– 27 ألف عامل بالقطاع العام يصرفون علاوة الـ10%



الأهرام



– السيسى: نعـى دور العلمـاء وحريصون علـى الاسـتفادة من خبـراتهم



– الرى :أثيوبيا لن تبدأ عمليه التخزين بسد النهضة هذا العام



– توحيد الحد الأدنى لأول مرة لكليات القمة



– 125 ألف طالب وطالبة يسجلون رغبات التنسيق بجامعة الأزهر



– اعتماد الحركة الدبلوماسية لسفراء مصر بالخارج



– السبت المقبل: 132 ألفا يؤدون امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة



– “شاومينج” يبدأ الحرب مبكرا ويزعم تسريب الأسئلة



– بدء الدراسة فى 5 برامج للدراسات العليا بالجامعة العربية المفتوحة



– محمد فريد رئيسا للبورصة لمدة 4 سنوات



الأخبار



– مدبولي: قرار جمهوري بضم قطعة أرض إلي «15 مايو» قريباً



– 60 مليون دولار من البنك الأوروبي للمشروعات الصغيرة



– في بداية التدريب الجوي المصري – الكويتي المشترك



– ٢٫٩ مليار دولار.. إيرادات قناة السويس في 7 شهور



– وزير التعليم: الدولة ماضية في بناء نظام تعليمي جديد



– حجازي يلتقي حفتر لبحث الأزمة الليبية



الجمهورية



– الصفعات تتوالي علي “تميم”: إسرائيل تغلق “الجزيرة”



– 27 ألف عامل بالقطاع العام يصرفون علاوة الـ 10%



– انتهاء تسكين وحدات الأسمرات المجهزة بالأثاث .. خلال شهرين



“تشريعية البرلمان” تستمع لأساتذة القانون حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية



– وزير التعليم العالي: تطوير التعليم الفني والتكنولوجي بآليات تواكب متطلبات سوق العمل



– وزيرة الهجرة: إنجازات علماء مصر في الخارج تدعو للفخر



– المفتي: الإسلام يدعو إلي طلب العلم وتعمير الكون