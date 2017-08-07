15 معلومة عن الدورة الثالثة لملتقى الخط العربي

علي راشد:





ترصد "بوابة المال" 15 معلومة حول الدورة الثالثة لملتقى الخط العربي المقرر افتتاحه يوم الخميس المقبل وهي كالتالي:

1. يقام الملتقى في دورته الثالثة في الفترة من 10 : 24 أغسطس الجاري ويقام حفل الافتتاح في السابعة مساء بقصر الفنون.

2. يطلق على الدورة اسم "دورة شيخ الخطاطين محمد عبد القادر" ويقدم عنه فيلم تسجيلي في حفل التكريم.

3. يشارك بالمتلقى 90 خطاطا وخطاطة مصريا ، و 30 من دول عربية وأجنبية.

4. يشارك في الملتقى 22 دولة وهي "مصر – فلسطين – العراق - السعودية – سوريا – تونس – المغرب – لبنان – الأردن – ماليزيا – الجزائر – بنجلاديش – إيطاليا – كازخستان – أمريكا – بريطانيا – سنغافورة – الكويت – تايلاند – الصين – نيجيريا " .

5. قوميسير عام الملتقى هو الفنان محمد بغدادي، ويرأس لجنة التحكيم الدكتور مصطفى عبد الرحيم، وترأس اللجنة العلمية الدماورة أمنية عامر، والدكتور أحمد البلشي رئيسا للجنة الفرز والدكتور أحمد عواض مقررا للجنة العليا.

6. يشارك بالملتقى العديد من قطاعات وزارة الثقافة وهي صندوق التنمية الثقافية ودار الأوبرا المصرية وقطاع الفنون التشكيلية وقطاع العلاقات الثقافية الخارجية ودار الكتب والوثائق العلمية، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية للخط العربي ونقابة الخطاطين.

7. يصدر أثناء الملتقى كتاب "انتشار الخط العربي في العالم الشرقي والعالم الغربي" للدكتور عبد الفتاح عبادة بالتعاون مع دار الكتب والوثائق القومية.

8. يقام حفل التكريم وتوزيع الجوائز والحفل الفني في الثامنة مساء الإثنين 14 أغسطس بمسرح الجمهورية.

9. يصاحب الملتقى مجموعة من الندوات العلمية في الفترة من 11 : 15 أغسطس من الخامسة مساء وحتى الثامنة مساء، ومجموعة من الندوات الأخرى من 12: 14 أغسطس من العاشرة صباحا حتى الثانية والنصف ظهرا.

10. تقدم مجموعة من ورس العمل بقصر الفنون خلال فترة الملتقى من الخامسة حتى السابعة مساء.

11. يقام على هامش المتلقى سوق "أدوات الخط العربي" ومن تلك الأدوات "ورق مقهر – أقلام بسط – أحبار وألوان وأصباغ – كتيبات تعليمية".

12. يكرم الملتقى مجموعة من الفنانين لإسهاماتهم في مجال الخط العربي من مصر والدول العربية وهم الفنان الدكتور أحمد مصطفى، الفنان فكري سليمان، الفنان الدكتور مصطفى عبد الرحيم، الفنان منير الشعراني من سوريا، والفنان فريد عبد الرحيم العلي من الكويت.

13. واختار المهرجان عددا من الفنانين والباحثين كضيوف شرف ومن الفنانين الفنان عامر بن الهادي بن جدو من تونس، الفنان حميد الخربوشي من المغرب، والفنانة غادة حسن من السعودية، ومن الباحثين الدكتورة رشيدة الديماسي من تونس، وأحمد بن طاهر الخضري من السعودية .

14. تحمل الندوة العلمية الدولية للدورة الثالثة للملتقى عنوان "المدرسة المصرية في الخط العربي .. الرحلة .. الإسهام .. التأثير" .

15. يقدم خلال الندوة العلمية للمتقى 20 بحثا قدمت من باحثين من مصر والأردن وتونس ولبنان وبنجلاديش والعراق.