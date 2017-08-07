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سيــارات
القصراوي تطرح موديل 2018 من جاك S2 خلال شهر
الإثنين 07 أغسطس 2017 02:53 ص
القصراوي تطرح موديل 2018 من جاك S2 خلال شهر
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القصراوي تطرح موديل 2018 من جاك S2 خلال شهر
أحمد شوقي:
قال أحد موزعي جاك إن المجموعة العربية للتجارة والتوزيع "القصراوي" وكيل العلامة الصينية قيام الشركة بطرح موديل 2018 من جاك S2 في غضون شهر من الآن؛ بمجرد نفاذ الكمية المتواجدة لدى الوكيل من موديل 2017.
وأوضح الموزع أن الكميات المتوافرة من السيارة حاليًا أصبحت محدودة وتتوزع بين فئتين فقط؛ بفضل العروض التي أعلنتها الشركة خلال الشهور الماضية والتي استهدفت تنشيط حركة الطلب وزيادة المبيعات بعد حالة الركود التي ضربت قطاع السيارات منذ العام الماضي على خلفية الزيادات الكبيرة في الأسعار.
وأضاف الموزع أن الوكيل قام بتسليم الدفعة الأولى من الشكل الجديد من جاك S3 منذ نحو أسبوع لافتًا إلى أن السيارة شهدت تعديلات كثيرة مقارنة بالشكل القديم منها.
ووفق القائمة السعرية لجاك يبدأ سعر الشكل الجديد من طراز S3 بسعر 239 ألف جنيه للفئة الأولى فيما يصل سعر الفئة الثانية إلى 259 ألف والفئة الأعلى إلى 269 ألف جنيه ؛ فيما يتراوح سعر جاك S2 بين 194 و214 ألف جنيه.
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