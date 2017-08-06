قطع الغيار تطالب حماية المستهلك والتموين بضبط المقلدة والمغشوشة

قطع الغيار 111

توقف نشاط عدد من الشركات بعد ارتفاع التكاليف



المال- خاص



طالب شلبي غالب، نائب شعبة قطع غيار السيارات بالغرفة التجارية القاهرة، جهاز حماية المستهلك ومباحث التموين بسرعة ضبط جميع قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة بالسوق، حفاضًا علي سلامة المستهلكين وعدم وقوع أضرار جسيمة بالتزامن مع انتشار استخدامها بين غالبية المواطنين موضحًا أن الأمر لم يتوقف عند ذلك، بل امتد إلى وضع لوجو العلامات التجارية اﻷصلية على تلك المنتجات الرديئة.



وأوضح في تصريحات لـ"المال"، أن الغالبية العظمي من المستهلكين قد عزفت عن شراء قطع غيار السيارات الأصلية بالتزامن مع ارتفاع أسعارها كما أن السوق يشهد أدنى مستوى له خلال الفترة الحالية بسبب انتشار القطع المقلدة والمغشوشة لانخفاض أسعارها عن المنتجات اﻷصلية.



وأشار غالب إلى أن تجار قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة انتهزوا فرصة زيادة أسعار الأصلية وعدم قدرة العملاء على تحمل تلك الزيادات.



وأضاف أن المتضرر اﻷكبر من غزو قطع غيار السيارات المقلدة والمغشوشة بالسوق، هم وكلاء الشركات العالمية حيث تسبب وضع لوجو العلامات العالمية في خلق نزاعات بين العملاء والوكلاء بعد وقوع حوادث ناجمة عن استخدام تلك القطع.



وأضاف أن سوق قطع غيار السيارات، يشهد تراجعًا بنسب تتراوح ما بين 50 و 60% خلال الفترة الحالية، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي كاشفا عن توقف نشاط عدد من شركات قطع غيار السيارات بالتزامن مع زيادة حجم التكاليف من الفاتورة الاستيرادية والضرائب والخدمات وفي ظل انخفاض هوامش الأرباح.