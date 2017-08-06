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رياضة
رئيس الاتحاد العربي للكرة يبدى سعادته بنجاح البطولة العربية
الأحد 06 أغسطس 2017 09:47 م
الأمير تركي بن خالد
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الأمير تركي بن خالد
- يكشف عدد طالبي استضافة النسخة المقبلة
على المصرى
أكد الأمير تركي بن خالد، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، أن خمس دول طلبت استضافة النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية، ولم يحدد تركى، الدول التي طلبت استضافة البطولة المقبلة، أو موعد انطلاق هذه النسخة.
وأضاف الأمير تركي في تصريحات تلفزيونية قبل انطلاق المباراة النهائية "حصلنا على عروض من 5 دول عربية لاستضافة النسخة المقبلة من البطولة".
وأبدى الأمير تركي سعادته البالغة بنجاح البطولة، قائلا: "مصر وفرت بنية رياضية ممتازة، ساهمت في نجاح المسابقة، ونسعى لأن تكون البطولات المقبلة على نفس المستوى من النجاح".
واستضافت مصر النسخة الحالية، التى أنطلقت يوم 22 يوليو الماضى، ويقام الآن اللقاء النهائى بين الترجي التونسي مع الفيصلي الأردني، بستاد الإسكندرية، وأقيمت لقاءات البطولة في القاهرة والإسكندرية بمشاركة 12 فريقا، تم تقسيمها إلى 3 مجموعات بواقع 4 أندية في كل مجموعة، وتأهل المتصدر مباشرة إلى قبل النهائي، بينما أكتمل المربع الذهبي بالفريق صاحب أفضل مركز ثان بين المجموعات الثلاث.
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