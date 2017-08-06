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اقتصاد وأسواق
التموين تعلن المهلة الأخيرة لسداد تأمين منظومة دعم الخبز
الأحد 06 أغسطس 2017 08:54 م
منظومة الخبز الجديدة
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منظومة الخبز الجديدة
كتب محمد مجدي
قرر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية مد مهلة سداد تأمين المخابز ليومي الاثنين والثلاثاء الموافقين 7 ، 8 أغسطس علي أن تكون المهلة الأخيرة للمتأخرين عن السداد.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في بيان منذ قليل، أن القرار يأتي استجابة للاتحاد العام للغرف التجارية و عبدالله غراب رئيس الشعبة العامة للمخابز وبناء علي استمرار أصحاب المخابز في الإقبال علي دفع تامين منظومة الخبز الجديدة لليوم الرابع علي التوالي، حيث وصل معدل السداد إلى مايزيد عن 70 % من إجمالي المخابز التي تنتج الخبز المدعم .
وأوضحت الوزارة أنة حال عدم السداد يتم تعلية قيمة التأمين علي رصيد مديونية المخبز المتأخر ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية وفقاً لبنود التعاقد.
وزارة التموين
منظومة الخبز
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