اليابانية والكورية تحسم صدارة سيارات الركوب

أحمد شوقيتمكنت السيارات الكورية الجنوبية واليابانية من تصدر قوائم الطرازات الأكثر مبيعًا ضمن 6 فئات من السيارات الملاكي؛ بواقع 3 فئات للسيارات اليابانية و3 فئات اخرى للسيارات اليابانية.وتشير بيانات مجلس معلومات سوق السيارات أميك إلى أن السيارات اليابانية قد تصدرت مبيعات الملاكي خلال النصف الأول من العام الجاري بمبيعات 17.5 الف وحدة مقابل 20.5 ألف خلال الفترة ذاتها من 2016؛ فيما حلت السيارات الكورية في المركز الثاني بمبيعات 9.7 ألف وحدة مقابل 25.1 ألف.وفي المرتبة الثالثة حلت السيارات الأمريكية بمبيعات 5.1 ألف وحدة مقابل 9.4 ألف ثم الأوروبية بواقع 4.9 ألف وحدة مقابل 10.6 ألف ثم الصينية بمبيعات 2.8 ألف سيارة مقابل 5 آلاف.ويقسم تقرير مجلس معلومات سوق السيارات أميك سيارات الركوب إلى 9 فئات؛ تضم كل منها مجموعة من الطرازات المتنافسة والمتقاربة من حيث الحجم. وفيما يلي عرض لمبيعات كل فئة منها وترتيب طرازاتها.منافسة شديدة بين كيا بيكانتو وهيونداي i10تشهد سوق السيارات منافسة شديدة بين السيارتين الكوريتين كيا بيكانتو وهيونداي i10 لحسم صدارة فئة السيارات الميني (A).وتمكنت بيكانتو بنهاية النصف الأول من العام الجاري من الإطاحة بسيارة هيونداي لتتصدر الفئة بحصة سوقية 37.3% من المبيعات الإجمالية البالغة 518 وحدة.وفي المرتبة الثانية؛ حلت هيونداي i10 بحصة سوقية 35.5%؛ وتبعتها سوزوكي ألتو التي بلغت نسبتها 15.1%؛ ثم هيونداي جراند i10 بحصة سوقية 11%.وفي المركز الخامس؛ حلت فيات 500؛ بحصة سوقية 0,8% من مبيعات الفئة الإجمالية.وقد شهدت مبيعات فئة السيارات الملاكي الميني هبوطًا حادًا خلال النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي؛ حيث سجلت 518 وحدة مقابل 1893 وحدة؛ بتراجع 1375 سيارة بنسبة انخفاض 73%. ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى الارتفاعات غير المسبوقة في الأسعار.ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي الميني (فئة A) خلال الشهور الستة الأولى من 2017.لاحظ: صورة 1"فرنا" تغرد منفردة على عرش "الملاكي B"رفعت هيونداي فرنا حصتها السوقية من مبيعات السيارات الصغيرة (فئة B) إلى 52.7% من المبيعات الإجمالية البالغة 4710 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري؛ لتتصدر هذه الشريحة بفارق كبير عن أقرب المنافسين.يذكر أن مبيعات السيارات الملاكي فئة B قد تراجعت خلال النصف الأول من 2017 إلى 4.7 سيارة مقابل 14.4 ألف وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ لانخفاض 9.7 ألف سيارة؛ بنسبة تراجع 67%.وفي المرتبة الثانية؛ حلت شيفروليه أفيو بحصة سوقية 15,5% وتبعتها شقيقتها لانوس بنسبة 12.1% ثم هيونداي أكسنت بواقع 8% وكيا ريو بنسبة 2.8%.وفي المرتبة السادسة؛ حلت هيونداي سولاريس بواقع 2.6% ثم رينو لوجان بواقع 2.2% وسوزوكي سويفت بواقع 1%، وتويوتا ياريس الهاتشباك بحصة سوقية 0.9%.أما أوبل كورسا فحلت بالمركز العاشر بواقع 0,8% وتبعتها مازدا 2 بحصة سوقية 0,7%؛ فيما استحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على نحو 0,6%.ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي الصغيرة B خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاريلاحظ: صورة 222.2% الحصة السوقية لـ"صني" من "الملاكي المتوسطة"استحوذت السيارة نيسان صني على 22.2% من مبيعات السيارات متوسطة الحجم (فئة C) خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.وبلغت مبيعات هذه الفئة خلال النصف الأول من العام الجاري 22.7 ألف وحدة؛ مقابل 33.8 ألف خلال الفترة ذاتها من 2016.وحلت ميتسوبيشي لانسر بالمركز الثاني بحصة سوقية 11.9% وتبعتها في المركز الثالث نيسان سنترا بواقع 10.9% ثم هيونداي إلنترا المحلية بواقع 9% وتويوتا كورولا بواقع 7,6%.أما شيفروليه أوبترا؛ فاستحوذت على حصة سوقية بلغت 7.4% من مبيعات الفئة؛ محتلة المركز السادس؛ وتبعتها في المركز السابع كيا سيراتو بنحو 7.3% ، ثم أوبل أسترا بواقع 4,1% وفورد فوكس بنسبة 3.6%، جيلي إيمجراند 7 بنسبة 3.6%.أما شيري إنفي فحلت بالمركز الحادي عشر بنسبة 2,4% وتبعتها هيونداي إلنترا المستوردة بنسبة 2.2%؛ فيما استحوذت السيارات الأخرى مجتمعة على حصص سوقية بلغ إجماليها 7.9% من مبيعات الفئة.ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي المتوسطة C خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.لاحظ: صورة 3أوبل "إنسيجنيا" تهيمن على سوق الملاكي فئة Dهيمنت السيارة أوبل إنسيجنيا على نصيب الأسد من مبيعات السيارات كبيرة الحجم (D) والبالغة 1153 سيارة خلال الشهور الستة الأولى من 2017؛ بحصة سوقية 82%.وتجدر الإشارة إلى أن السيارات الملاكي فئة D قد سجلت انخفاضًا في المبيعات خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 842 سيارة لتستقر عند 1153 وحدة مقابل 1995 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي؛ بنسبة تراجع 42%.وفي المركز الثاني على قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا؛ حلت فورد فيوجن بحصة سوقية 6.5% وتبعتها بيجو 508 بواقع 4.5% ثم هيونداي سوناتا بواقع 4,2% ثم أوبل كاسكادا بنسبة 1.7%.أما تويوتا كامري فحلت بالمركز السادس بحصة سوقية 0,8%، وتبعتها مازدا 6 بنسبة 0,1%.ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي الكبيرة فئة D خلال النصف الأول من العام الجاري.لاحظ: صورة 4رينو"لودجي" تتفوق على السيارات المنافسةتفوقت السيارة رينو لودجي على منافسيها بسوق السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم MPV B؛ لتحتل مركز الصدارة بحصة 44.4% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 196 وحدة خلال النصف الأول من 2017.وقد اقتنصت "لودجي" ابتداءً من شهر أبريل الماضي صدارة المجموعة من منافستها كيا سول ؛ التي تراجعت إلى المركز الثاني بحصة سوقية 35.7%.وفي المرتبة الثالثة حلت أوبل ميريفا بنسبة 10.7% وتبعتها في المركز الرابع تويوتا أفانزا بنسبة 6.6% ثم سوزوكي إرتيجا بنسبة 2.6%.يذكر أن مبيعات شريحة السيارات الملاكي الصغيرة متعددة الاستخدامات MPV-B قد تراجعت خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع 411 سيارة بنسبة 68% لتصل إلى 196 وحدة مقابل 607 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم MPV-B خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاريلاحظ: صورة 5كيا كارينز تتصدر مبيعات الملاكي متعددة الاستخدامات (C)استحوذت السيارة كيا كارينز على 48.9% من مبيعات السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C والتي بلغت 233 سيارة خلال الشهور الستة الأولى من 2017؛ محتلة المركز الأول على قائمة طرازات الفئة الأكثر مبيعًا.يذكر أن السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات فئة C قد سجلت تراجعًا في المبيعات بواقع 460 سيارة بنسبة انخفاض 66%؛ خلال النصف الأول من العام الجاري بواقع لتستقر عند 233 وحدة مقابل 693 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016.وفي المركز الثاني؛ جاءت فورد C-max؛ بحصة سوقية 17,2% وتبعتها في المركز الثالث بيجو 3008؛ بواقع 16.3% ثم شقيقتها بيجو 3005 بحصة سوقية 13.3%.واستحوذت السيارات الأخرى على حصة سوقية لم تتجاوز 4.3%. ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة الملاكي متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم MPV-C خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.لاحظ: صورة 6"كابتشر" و"رينيجيد" تتصدران شريحة SUV-Bتصدرت السيارة رينو كابتشر قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري؛ بحصة سوقية 32.7%؛ من المبيعات الإجمالية البالغة 741 وحدة.وفي المركز الثاني حلت جيب رينيجيد بنسبة 27.5% ثم هيونداي كريتا بواقع 25,6% فيما جاءت أوبل موكا في المركز الرابع بواقع 8.9%.وحلت بيجو 2008 في المركز السادس بواقع 2.8% وتبعتها نيسان جوك بواقع 2% ثم فيات 500X بواقع 0.3% وسكودا يتي سافاري بنسبة 0,1%.يشار إلى أن السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات فئة B قد تراجعت مبيعاتها خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 741 وحدة مقابل 3483 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 2742 وحدة بنسبة انخفاض 79%.ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجمSUV-B خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاريلاحظ: صورة 7"قاشقاي" تستحوذ على 37.9% من مبيعات "الرياضية C"احتفظت السيارة نيسان قاشقاي بالمركز الأول على قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجم SUV-C خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري؛ بحصة سوقية 37.9% من مبيعات الفئة البالغة 7.4 ألف وحدة.وسجلت هذه الشريحة تراجعًا في المبيعات بنسبة 31% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي؛ الذي بلغت مبيعاته 10.7 ألف وحدة؛ ليصل الانخفاض إلى 3.3 ألف وحدة.وفي المركز الثاني؛ جاءت شيري تيجو بنسبة 18.7% ثم هيونداي توسان بواقع 9.1% ورينو داستر بواقع 8%؛ حلت كيا سبورتاج في المركز الخامس بحصة سوقية 7.6%.وجاءت رينو كادجار في المركز الثامن بنسبة 6.1% وتبعتها سوبارو XV بنسبة 5.1% فيما بلغت الحصص السوقية للسيارات الأخرى مجتمعة 7.6%.ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات متوسطة الحجمSUV-C خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.لاحظ: صورة 8تويوتا تحسم مركزين بقائمة "الرياضية D"حصدت العلامة اليابانية تويوتا مركزين بقائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم SUV-D؛ حيث تصدرت تويوتا برادو الفئة بحصة سوقية 54.6% من المبيعات الإجمالية البالغة 1167 وحدة خلال الشهور الستة الأولى من العام الجاري.وفي المركز الثاني على قائمة سيارات الفئة الأكثر مبيعًا؛ حلت تويوتا فورتشنر بحصة سوقية 24.1% وتبعتها جيب جراند شيروكي بواقع 20.4% ثم ميتسوبيشي باجيرو بنسبة 0.9%.وقد سجلت شريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-D تراجعًا بواقع 862 سيارة بنسبة انخفاض 42%؛ لتصل إلى 1167 وحدة خلال النصف الأول من العام الجاري مقابل 2029 وحدة خلال نفس الفترة من 2016.ويوضح الرسم التالي الحصص السوقية للسيارات المنتمية لشريحة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات كبيرة الحجمSUV-D خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الجاريلاحظ: صورة 9