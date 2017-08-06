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استثمار
خطة حكومية لتطوير منطقة المطرية الأثرية
الأحد 06 أغسطس 2017 06:33 م
المطرية الأثرية 9
أخر الأخبار
المطرية الأثرية 9
دعاء محمود
قال محمد عبد اللطيف مساعد وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية، إن الوزارة تعكف خلال الفترة الحالية على إعداد مشروع لتطوير منطقة المطرية الأثرية، بما يتناسب مع قيمتها التاريخية والأثرية الهامة.
وأوضح أن المنطقة تحتوي على عدد كبير من المواقع الأثرية الهامة تعود لعصور مختلفة من الحضارة المصرية القديمة، الأمر الذي يتطلب حمايتها و صيانتها للحفاظ عليها.
وأضاف عبد اللطيف أنه قام منذ أيام بعمل جولة تفقدية للمنطقة لمعرفة ما تواجهه من مشكلات على و إيجاد حلول لها ضمن مشروع التطوير.
وتضمنت الزيارة موقع المسلة والتي أقامها الملك سنوسرت الأول من الأسرة الثانية عشر، وأرض مصلحة السجون الواقعة غرب مسلة المطرية والتي إكشفتها بعثة من وزارة الآثار أثناء القيام بأعمال الحفائر بالموقع على بقايا مسلة ترجع لعهد الملك رمسيس السادس من الأسرة التاسعة عشر، هذا بالإضافة الي تماثيل وكتل منقوشة تم نقلها بالكامل لأحد المخازن المتحفية.
وقد زار عبد اللطيف موقع سوق الخميس مقر عمل البعثة الألمانية حيث يوجد بقايا معبد للملك رمسيس الثاني، بالإضافة لموقع شجرة مريم والتي شهدت مرور العائلة المقدسة بها.
وأشار إلى أن مشروع تطوير منطقة المطرية سوف يتضمن حلول جذرية لمشكلة المياه الجوفية وأيضا ضرورة وضع لوحات إرشادية تساهم في تعريف الزائر بالمواقع الأثرية في المنطقة وتاريخها، وأيضاً وضع نظام مراقبة بالكاميرات بما يسهل في عملية تأمين الموقع وتنفيذ كافة قرارات الإزالة لأية تعديات بالمنطقة الاثرية وحدودها.
وزراة الآثار
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