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استثمار
رئيس الوزراء يتعهد بطرح أراض جديدة للمستثمرين قريبا
الأحد 06 أغسطس 2017 06:24 م
شريف اسماعيل 333
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شريف اسماعيل 333
المال - خاص
وجه شريف إسماعيل رئيس الوزراء بالتنسيق بين وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والمستثمرين الذين تقدموا بطلبات أبدوا من خلالها الرغبة في المساهمة في الاستثمار الداجني، تمهيداً لطرح الأراضي المخصصة لهذا الغرض عليهم والتي تم تحديدها في 8 محافظات، لافتاً إلى ضرورة العمل على أن تبدأ هذه المشروعات في الإنتاج في أقرب وقت ممكن لتساهم في تلبية السوق المحلي من اللحوم الحمراء وتقليل الاستيراد لتخفيف الضغط على العملة الصعبة.
كما وجه رئيس الوزراء بقيام المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بالتنسيق مع الأجهزة التابعة لوزارة التجارة الصناعة وبالأخص هيئة التنمية الصناعية، لاختيار أنسب المناطق الصالحة لإقامة النشاط الصناعي بالمحافظات، مشيراً إلى أهمية أن يكون الاختيار لمناطق تقع خارج نطاق المدن القائمة، والتجمعات السكانية لاسيما في المجتمعات العمرانية الجديدة، وعلى الطرق السريعة، مع إعداد تصور متكامل لعرضه على رئيس الوزراء لاحقاً.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده اسماعيل اليوم بحضور وزراء الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.
رئيس الوزراء
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