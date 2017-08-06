أجندة الأحداث السياسية الإثنين 6 - 8

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



مجلس النواب

قال النائب عمرو غلاب ، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، إن اللجنة ستنتهى من مناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد، غدا الإثنين، وستنظم زيارة ميدانية بعد غد الثلاثاء لمركز خدمات المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، وأضاف غلاب أن إعداد ومناقشة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد حق أصيل للسلطة التنفيذية، موضحا ان ملاحظات اللجنة على اللائحة لن تكون ملزمة للحكومة، فرأى اللجنة استشارى فقط، مضيفا أن اللجنة ستعد مذكرة بتلك الملاحظات وترسلها لمجلس الوزراء.



أحزاب ونقابات وحركات

أعلن الإعلامي حمدي الكنيسي رئيس نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، عقد اجتماع غدا للنظر في خطاب المجلس الأعلى للإعلام بشأن برنامج "العاشرة مساء"، والذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، وأضاف إن نقابة الإعلاميين هي الجهة الرسمية المسئولة عن محاسبة الإعلاميين، وجاء الوقت لوقف المهزلة الإعلامية التي عاصروها في السنوات الأخيرة.



يعقد حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر المختار صميدة، الساعة الحادية عشرة غدا الإثنين ، مؤتمرا صحفيا موسعا برئاسته، وحضور الأمين العام حامد الشناوي، وأحمد حلمي الشريف رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، وعدد من نواب الحزب ، وجميع القيادات بمقر الحزب بمنطقة جاردن سيتي وسط القاهرة، ومن المقرر إعلان الحزب خلال المؤتمر الصحفي، عن مجموعة من المبادرات السياسية الهامة، التى تتضمن مبادرة لتلافى الوصول إلى الدولة الفاشلة، وإعلان موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة فى 2018.



يعقد "المركز المصري لدراسات السياسات العامة "لقاء عاما بعنوان "دور المجتمع المدني في مناهضة التحرش الجنسي والعنف ضد المرأة"، غدا، في مقر المركز ، ويحضر اللقاء أحمد أبوالمجد الباحث في برنامج الحريات الفردية بالمركز، وعزة سليمان مديرة مركز قضايا المرأة، ومزن حسن مديرة مركز نظرة للدراسات النسوية، وهاجر السيد مسؤولة بناء القدرات بمشروع "متسكتيش" هيئة إنقاذ الطفولة.



جامعات

أعلن الدكتور الدكتور عصام زناتي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب ورئيس مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان عن استقبال جامعة أسيوط غدا لأتوبيس التوعية بالقضايا السكانية، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة، والدكتور ألكسندر بوديروزا ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، والذي يأتي في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب تحت شعار " شباب لبناء السلام " الذي تنظمه صندوق الأمم المتحدة للسكان بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ، وفكرة الاحتفال لهذا العام انطلقت في شكل حافلة للتوعية بالقضايا السكانية تضم 50 شاباً وفتاة من الشباب المصري المتميز في زيارة إلي مراكز الشباب في تسع محافطات بدأت فعالياتها من أسوان ومروراً بالأقصر وقنا وسوهاج لتستقر غداً بمحافظة أسيوط " جامعة أسيوط"، ومن ثمّ محافظات المنيا والاسماعيلية والبحيرة لتختتم بذلك أعمالها من محافظة الاسكندرية، ويستهدف الإحتفال الاطلاع علي مجهودات الشباب في التوعية بالقضية السكانية وتغيير المفاهيم والسلوكيات المتعلقة بالصحة الإنجابية والعنف القائم علي النوع الاجتماعي وتفعيل الدور التوعوي والخدمي للشباب والمشاركة في الأنشطة والقضايا المختلفة.



تنظم جامعة أسيوط، غدا الإثنين، وقائع الاحتفال بمرور عام على إنشاء وحدة مناهضة التحرش بالجامعة والذى ينظمه مركز دراسات وبحوث حقوق الإنسان ووحدة مناهضة التحرش بالجامعة، برعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك بالقاعة الثمانية بالمبنى الإداري في تمام الساعة الواحدة ظهراً، صرح بذلك الدكتور عصام زناتي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على وحدة مناهضة التحرش بالجامعة.