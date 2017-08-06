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بورصة وشركات
البورصة تلغي التعاملات على سهم غاز مصر للجلسة الثامنة
الأحد 06 أغسطس 2017 03:18 م
البورصة المصرية
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رجب عزالدين
قررت إدارة البورصة المصرية، إلغاء كافة العمليات المنفذة خلال جلسة تداول اليوم الأحد، على سهم شركة غاز مصر، للجلسة الثامنة على التوالى.
وأضافت البورصة، فى بيان منشور على الموقع الالكترونى: "إن هذا القرار يأتى استناداً لأحكام نص المادة 21 من قانون سوق رأس المال، رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية".
وألغت البورصة العمليات المنفذة على السهم على مدار سبع جلسات ماضية منذ 26 يوليو المنصرم، إضافة على إلغاء جميع العروض والطلبات المسجلة خلال الجلسات الاستكشافية.
وقالت البورصة إن هناك ارتفاعاً غير مبرراً فى سعر السهم الذى كسر حاجز الـ 200 جنيه، بينما تنفى الشركة وجود أى أحداث غير معلنة أثرت على سعر السهم.
وأعلنت الشركة الإثنين الماضي زيادة رأس المال المصدر والمدفوع، عبر توزيع أسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل واحد.
يذكر أن أرباح "غاز مصر" ارتفعت خلال عام 2016 إلى 24.14 مليون جنيه، بزيادة قدرها 478.8%، مقابل أرباح بلغت 4.17 مليون جنيه في 2015.
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