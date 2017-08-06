اتحاد الكرة يجتمع الأربعاء ويخاطب الأندية لتشكيل رابطة الممتاز

اتحاد الكرة المصري

علي المصري:



حدد الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، الأربعاء المقبل، موعدًا لاجتماعه مجلس الإدارة؛ لمناقشة أزمة رفض الإشكالين على حكم مجلس الجبلاية في القرار الصادر مؤخرًا.



وأصدرت محكمة القضاء الإداري المصري، أمس السبت، قرارًا بعدم قبول الإشكالين المقامين من هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة.



وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكمًا بحل مجلس إدارة اتحاد الكرة من قبل، بناء على الدعوة المقدمة من عمر هريدى، وماجدة الهلباوي، المرشحين الخاسرين في انتخابات الجبلاية الأخيرة، ببطلان انتخابات اتحاد الكرة.



كما يتطرق المجلس، لمناقشة حكم نهائي مسابقة كأس مصر، حال صعود قطبى الكرة المصرية للقاء الختامي للمسابقة، علما بأن الأهلى يلاقى سموحة، فيما يلعب الزمالك مع المصري البورسعيدي، في نصف نهائي كأس مصر.



من جانب آخر، أرسل الاتحاد خطاباً لأندية الدورى الممتاز، بشأن تشكيل رابطة الأندية، طبقاً للمادة "62"، من لائحة النظام الأساسي، والتي تنص على تشكيل المكتب التنفيذي للرابطة سنوياً كالآتي :



أ‌-عدد خمسة أعضاء بالانتخاب ترشحهم الأندية من غير أعضاء مجلس إدارتها على أن تنطبق عليهم نفس شروط الترشح لمجلس إدارة الاتحاد الواردة بالمادة (30)

ب‌-عدد "عضوان" يرشحهما اتحاد الكرة وتطبيقاً للائحة وحرصاً من الاتحاد على أن تقوم الرابطة بدورها قرر مجلس إدارة الاتحاد الآتي:



1-آخر موعد لتقديم الأندية لأسماء مرشيحها الخميس 17 أغسطس 2017.



2-آخر موعد لإعلان أسماء المرشحين المستوفين للشروط الأحد 20 أغسطس 2017.



3-آخر موعد لإرسال الأندية لأسماء مندوبيها لحضور الجمعية العمومية للرابطة يوم الخميس 24 أغسطس2017.



4-تجرى انتخابات الرابطة بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم في تمام الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد 27 أغسطس 2017.