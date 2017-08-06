بروتوكول بين الاستثمار والكهرباء لتطهير أرض الضبعة من الألغام

سحر نصر 10

سحر نصر توقع مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية منحة لدعم فنى لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تطبيق المعايير الدولية بقيمة 1.9 مليون دولار

الوزيرة: البنك يخصص 500 مليون دولار للقطاع الخاص وتوقيع أول اتفاق الأسبوع المقبل بقيمة 60 مليون دولار



المال - خاص



وقعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، صباح اليوم، الأحد، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء لتطهير الأراضي المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي بقيمة 2 مليون جنيه، بحضور اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، كما وقعت الوزيرة مع جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك للأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والممثل المقيم الجديد بالقاهرة، اتفاقا لتوفير منحة دعم فنى لمساعدة الشركة القابضة لكهرباء مصر في تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) بقيمة 1.9 مليون دولار، بحضور وزير الكهرباء.



وأكدت نصر أن بروتوكول التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة هو لتطهير الأرض المخصصة لمحطة الضبعة النووية بالساحل الشمالي الغربي والتي تبلغ مساحتها ٤٫٥٣٣ هكتار٫ أي حوالي ١١ ألف فدان، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالاسراع من تطهير الساحل الشمالي الغربي من ألغام ومخلفات الحروب للبدء في تنفيذ مشروعات قومية تساهم فى الارتقاء بجودة معيشة المصريين، وتوفر فرص عمل للشباب.



وأشارت إلى استعداد الوزارة التام لبذل الجهود اللازمة في مجال العمل المضاد للألغام لضخ استثمارات جديدة وتوفير فرص عمل بالساحل الشمالي الغربي لتحقيق التنمية المنشودة، مما يتوافق مع خطة الحكومة المصرية وأولوياتها.



وذكرت أن الوزارة تدعم الاستراتيجية الشاملة لمحافظة مطروح فى التنمية والاستثمار، والحصول على منح مختلفة تساهم فى قيام القوات المسلحة بتطهير منطقة الساحل الشمالى الغربى من الالغام، اضافة إلى قيامها بتأسيس المركز الوطنى لإزالة الالغام، للمساعدة فى دعم هذا المشروع.



وأكدت أن عددا من المستثمرين يرغبون فى ضخ استثمارات جديدة فى محافظة مطروح فى ظل تحرك الحكومة لاقامة بنية أساسية بها.



وأوضحت نصر أنه بالنسبة للاتفاق الموقع مع البنك الأوروبى لاعادة الإعمار، فهو يعد مشروع مهم وسيتم تنفيذه من قبل الشركة القابضة لكهرباء مصر مما سيخلق أثرا إيجابياً على القطاع، فى ظل حرص وزارة الكهرباء على تطبيق الحوكمة والشفافية وفق المعايير الدولية، حيث يعتبر قطاع الكهرباء من أكبر القطاعات المستفيدة من البنك بحوالي 190 مليون دولار لتنفيذ مشروعات تساهم في توفير خدمات كهرباء أفضل للمواطنين.



وذكرت أن محفظة التعاون مع البنك الأوروبي لاعادة الإعمار والتنمية، متنوعة وتضم القطاعات التي تشكل أولوية للمواطنين وتساهم في تحسين مستوى معيشتهم مثل الكهرباء والصرف الصحي، ونحرص من جانبنا على إيصال الخدمات للمحافظات والقرى الأكثر احتياجاً، لافتة إلى أن محفظة التعاون مع البنك وصلت إلى 2.7 مليار يورو لتنفيذ 47 مشروعا، مؤكدة أن منذ تحويل مصر لدولة عمليات فى البنك، حدثت طفرة كبيرة فى العلاقة بين مصر والبنك، فى ظل حرصه على دعم البرنامج الاقتصادى الذى يحظي بدعم من كافة مؤسسات التمويل الدولية.



وأوضحت الوزيرة، أن قطاع الكهرباء فى مصر اصبح من القطاعات التى لديها قصة نجاح على المستوى العالمى، لدى كافة المؤسسات الدولية، مشيرة إلى أن من ضمن الاصلاحات الاقتصادية مشاركة القطاع الخاص فى دعم قطاع الكهرباء.



وأعلنت الوزيرة، أنه سيتم توقيع الأسبوع المقبل أول اتفاق بين البنك الأوروبى لاعادة الإعمار والتنمية لدعم القطاع الخاص بقيمة 60 مليون دولار من قيمة 500 مليون دولار سيخصصها البنك لدعم القطاع الخاص.



وتقدم الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، بالشكر والتقدير للوزيرة، على توقيع البروتوكول الخاص بتطهير ارض ستقام عليها محطة الضبعة من الالغام، مشيرا إلى أنه يأتى فى اطار الجهود التى تبذلها الدولة المصرية لتطهير اراضى الساحل الشمالى الغربى من الالغام، من أجل اقامة محطة الضبعة.



وأعرب اللواء علاء ابو زيد، محافظ مطروح، عن شكره وتقديره للوزيرة، على جهودها فى دعم تطهير الأراضى المصابة بالالغام، واقامة عدد من المشروعات الاستثمارية فى المحافظة، مشيرا إلى أنه تم بذل كافة الجهود من أجل اقامة مشروع الضبعة النووية.



واشادت جانيت هاكمان، المدير التنفيذى للبنك للأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق المتوسط والممثل المقيم الجديد بالقاهرة، بالتعاون بين مصر والبنك، مشيرة إلى حرص البنك على دعم البرنامج الاقتصادى لمصر خاصة فى قطاع الكهرباء.







