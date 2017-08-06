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رياضة
منتخب مصر يعلن عن موعد معسكره لمواجهة أوغندا خلال أيام
الأحد 06 أغسطس 2017 02:41 م
منتخب مصر يفوز على المغرب
أخر الأخبار
منتخب مصر يفوز على المغرب
علي المصري:
أوضح المهندس إيهاب لهيطة، مدير منتخب مصر الأول، أنه سيتم الإعلان خلال أيام، عن موعد بدء معسكر المنتخب، استعدادا للقاء أوغندا يومي 31 أغسطس الجاري في كمبالا، و5 سبتمبر المقبل في برج العرب، وسيقام المعسكر في الإسكندرية.
وأكد لهيطة، أن الاستعدادات لاستقبال المنتخب في كمبالا عاصمة أوغندا مطمئنة، مشيراً إلى أنه يتواصل يوميا مع السفيرة مي طه خليل سفيرة مصر في أوغندا، لمتابعة الأمور الخاصة بالمنتخب كالإقامة وملاعب التدريب.
وأضاف مدير المنتخب، أن الجهاز الفني بقيادة الأرجنتينى هيكتور كوبر، تابع البطولة العربية التي شارك فيها ناديا الأهلي والزمالك، وسيتابع مباراتي الدور نصف النهائي والمباراة النهائية لكأس مصر، وأنه سيتم الإعلان عن أسماء اللاعبين المحترفين منتصف الشهر الجاري، قبل موعد الفيفا المحدد يوم 28 أغسطس، فيما يتم الإعلان عن القائمة المحلية قبل هذا الموعد بخمسة أيام.
رياضة
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