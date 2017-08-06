الآثار تدرس تطوير القصير والشونة

دعاء محمود



تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار منطقه آثار القصير بمحافظة البحر الأحمر، وشملت الجولة قلعة القصير ومنطقة الشونة الأثرية وذلك لدراسة مشروع تطويرهما وكيفية الاستغلال الأمثل لهما.



ورافق الوزير خلال الجوله اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ود. شريف عبد المنعم معاون وزير الآثار لشئون المناطق الأثرية وسعيد حلمي رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية.



وأكد العناني خلال الجولة أهمية استغلال القلعة كمركز ثقافي لإقامة العديد من الفاعليات الثقافية وإمكانية فتحها للجمهور مساءً للزيارة.



وتقع قلعة القصير في الجهه البحرية من المدينة وقد شيدها والى مصر سنان باشا فى عهد السلطان سليم الثانى فى ختام عام 979 هــ / 1571 م، لتأمين القوافل التجارية وقوافل الحجاج وسكان المدينة وميناء القصير آنذاك.



كما تحتوى القلعة على عربة حنطور أثرية ترجع الى عصر أسرة محمد على باشا، أما منطقة الشونة الأثرية فترجع لعهد الأسرة العلوية وكانت تُستخدم لتخزين المؤنة الخاصة بقوافل الحجاج.





