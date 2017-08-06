الجيزة تلاحق مصانع بئر السلم

محافظة الجيزة





المال - خاص:



نجحت مباحث ومديرية التموين بالجيزة، فى ضبط صاحب مخبز طباقى بالحى السادس بمدينة 6 أكتوبر، استولى على طن دقيق بلدى مدعم، وتمت إحالته للنيابة العامة، كما تم تحرير المحاضر اللازمة لمخبزين بعزبة العسيلى، كرداسة، لعدم وجود ميزان.



فى سياق متصل قال العميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين، إنه تم ضبط 900 كجم لحوم، وزيت تموينى مدعم، لدى مصنع لحوم بدون ترخيص بالعمرانية.



كما أسفرت الحملات عن ضبط 2.4 طن حلوى مجهولة المصدر، بمصنع غير مرخص بمدينة 6 أكتوبر، و19 طن "بخور" مرفوضة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

