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بورصة وشركات
عبر المحيطات للسياحة تدرس تحديث سياراتها
الأحد 06 أغسطس 2017 02:07 م
شركة عبر المحيطات
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شركة عبر المحيطات
رجب عز الدين:
قالت شركة عبر المحيطات للسياحة، إنها تدرس مقترح بتحديث قطاع النقل والاستغناء عن الموديلات القديمة من السيارات.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصريةن أن قطاع النقل السياحى اقترح على مجلس الإدارة تحديث سيارات الشركة، وبصفة مبدئية الاستغناء عن سيارة موديل 2005 .
وتابع البيان أنه تم الاتصال بشركة mcv مرسيدس، للوقوف على الأسعار الحالية للسيارات لعرضها على مجلس الإدارة، وسيتم دراسة الوضع وفقا لحالة السيولة المالية بالشركة خلال الفترة القادمة.
وتحولت الشركة للربحية خلال النصف الأول من 2017، نتيجة زيادة إيراداتها، مسجلة صافى ربح قدره 154.2 ألف جنيه خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل خسائر بلغت 194.7 ألف جنيه، فى الفترة المماثلة من العام الماضي.
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