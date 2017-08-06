انقطاع مياه الشرب عن مناطق حيوية بالقاهرة غدا

محطة المياه



المال - خاص :



أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه سيتم قطع المياه عن مناطق جامعة الأزهر، والمدن الجامعية بنين وبنات، وامتداد رمسيس 1 ، 2 ، 3، ومقر وزارة المالية، وتعاونيات الجبل الأخضر، ومعسكرات الأمن المركزى أحمد شوقى وشريف السباعى وضباط الصف، ونادى الشرطة، وفندق الماسة، وأرض المعارض، واستاد القاهرة، وقاعة المؤتمرات، والحى السادس، ومستشفى حميات العباسية.



كما أعلنت أن ضغط المياه سيضعف بالحى السابع، ومدينة التوفيق، لمدة 16 ساعة، تبدأ من الثامنة صباح غد، وحتى الثانية عشر مساء نفس اليوم، بسبب قيام الجهاز التنفيذى لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى، بأعمال تحويلات خط المياه قطر 800 مم، بشارع إسماعيل الفنجري، لتعارضه مع أعمال كوبري محور الفنجري.



وتهيب الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة قيامها بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب، للمناطق المتأثرة، تصل لمن يطلبها عن طريق الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

