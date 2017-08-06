وزير النقل يعتمد ميزانية القابضة للطرق والكباري

تعرف على الدكتور هشام عرفات وزير النقل الجديد

محمود محسن:



ترأس الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، اجتماع الجمعية العامة للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري، بحضور اللواء رشدي عبد الرشيد، رئيس مجلس إدراة الشركة وأعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.



واعتمد الوزير خلال الاجتماع، ميزانية الشركة عن العام المالي (2017/2018) واستعراض إجمالي ما تنفذه الشركات الأربع التابعة للقابضة، حيث تنفذ الشركات حاليا 167 مشروعا (إنشاء الطرق 65 مشروعا بقيمة 6.5 مليار جنيه، الطرق والكباري 44 مشروعا بقيمة 4.8 مليار جنيه، الطرق الصحراوية 30 مشروعا بقيمة 1.9 مليار جنيه، والإنشاء والرصف 28 مشروعا بقيمة 1.6 مليار جنيه).



واستعرض اللواء رشدي عبد الرشيد، رئيس الشركة القابضة، تطور نشاط الشركات التابعة المحقق والمستهدف خلال الخمسة أعوام المالية من 2013/2014 وحتى 2017/2018، حيث كان إجمالي إيراد النشاط الجاري للأربعة شركات التابعة للشركة القابضة 2.2 مليار جنيه، وأصبح 4.5 مليار جنيه عام 2017/2018.



وبلغ إيرادات النشاط الجاري لشركة انشاء الطرق1070.5 مليون جنيه عام 2013/2014، واصبح 2 مليار جنيه عام 2017/2018، وكان إيراد شركة الطرق والكباري 741.9 مليون جنيه عام 2013/2014، وأصبح 1.2 مليار جنيه.



وكان إيراد النشاط الجاري لشركة الطرق الصحراوية 325 مليون جنيه عام 2013/2014، وأصبح 700 مليون جنيه عام 2017/2018، وبلغ إيراد النشاط الجاري لشركة الإنشاء والرصف 154 ميلونا عام 2013/2014، وأصبح 600 مليون جنيه عام 2017/2018.



وأشاد الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، بانتهاء الشركة القابضة من كافة المشروعات المتعثرة خلال العاميين الماضيين، وشدد عرفات على ضرورة الانتهاء من كافة المشروعات التى تقوم الشركة بتنفيذها في الوقت الحالي من خلال الشركات الأربعة التابعة لها والمتعلقة بأعمال المشروع القومي للطرق، وأعمال صيانة وإنشاء الطرق والكبارى فى التوقيتات المحددة مع ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية طبقاً للمستويات العالمية.