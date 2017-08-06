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سيــارات
القصراوى تقتنص وكالة شاحنات جاك
الأحد 06 أغسطس 2017 12:56 م
السيارات والشاحنات الجديدة
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السيارات والشاحنات الجديدة
شريف عيسى
قال مصدر فى سوق السيارات، إن القصراوى جروب للسيارات، وكلاء جاك وبايك سونوفا، وميكروباص جولدن دراجون، انتهت من اتفاقها مع جاك العالمية، لتصبح الوكيل الحصرى لشاحنات جاك فى مصر، بديلاً عن هورس موتورز.
وأكد المصدر أن الدفعة اﻷولى من شاحنات العلامة الصينية، تصل إلى مصر نهاية الشهر الجارى على أقصى تقدير، على أن يعقبها الطرح الرسمى، مشيراً إلى أن طرح العلامة الصينية يأتى فى الوقت الذى يتحول فيه سوق الشاحنات من البيع إلى التأجير، بعد الزيادات اﻷخيرة فى اﻷسعار.
ورصدت «المال» شاحنات جاك موديلات تنتمى للعام الماضى، مكدسة لدى عدد من موزعين وتجار سابقين، للوكيل السابق هورس موتورز.
وكشفت «المال» منتصف يونيو الماضى، عن أن هروس موتورز، ستعتذر عن وكالة جاك للشاحنات الخفيفة والمتوسطة، بعد تعثر مبيعاتها لأكثر من 4 أشهر.
وأرجع مصدر بالوكيل السابق، أن الاعتذار بسبب جملة المعوقات والتحديات، التى واجهتها الشركة الفترة الماضية، بعد تعويم الجنيه، وارتفاع أسعار الشاحنات، وتوقف حركة المبيعات للعلامة الصينية، وعجز الشركة عن تحقيق المستهدفات المتفق عليها مع الشركة الأم.
ووفقاً لتقديرات مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، على مدار العامين الماضيين، تمكنت جاك للشاحنات من بيع 313 وحدة خلال عام 2014، بحصة سوقية قدرت بـ 0.6 %، من إجمالى مبيعات قطاع الِشاحنات، فيما تمكنت خلال 2015 من بيع 400 مركبة، لتصبح حصتها السوقية 0.8 %.
وخلال 2016، أظهر «أميك» تراجعاً حاداً فى مبيعات العلامة التجارية بنسبة 77.8 %، بعد أن هبطت مبيعاتها لما يقرب من 89 شاحنة، بعد أن تجاوزت خلال 2015، 400 سيارة.
وخلال النصف اﻷول من العام الجارى، وفقاً للتقديرات والإحصاءات المعلنة عن «أميك» لم تتمكن جاك من بيع أى سيارات.
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