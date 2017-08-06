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اتصالات وتكنولوجيا
شركة إريكسون تختبر إنتاج خلايا صغيرة للأغراض التجارية
الأحد 06 أغسطس 2017 12:37 م
إريكسون
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إريكسون
المال – خاص:
أطلقت شركة إريكسون لحلول الاتصالات بالتعاون مع إم تي إس، أكبر مشغل لشبكة الهواتف المتحركة في روسيا، وشركة كوالكوم للتكنولوجيا، التابعة لشركة كوالكوم إنكوربوريتد، بإجراء أول تجربة حية بنجاح لإنتاج خلايا صغيرة مخصصة للأغراض التجارية لتقنية Rel-13 النفاذ المدعوم المرخص (LAA) في روسيا.
وقد أجريت التجربة في مختبرات إم تي إس باستخدام الشبكة الحية وخلايا آر بي إس الفائقة الصغر 6402 من إريكسون، وجهاز اختبار الاتصالات المتنقلة لشبكة LTE سنابدراغون™ X16 من كوالكوم وسيلعب النفاذ المدعوم المرخص دوراً هاماً في تعزيز سرعة نقل البيانات باستخدام الأطياف المرخصة مع غير المرخصة منها.
وقال أندري أوشاتسكي، نائب رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات وتقنية المعلومات في إم تي إس: "إن محور اهتمامنا في إم تي إس يتمثل بالدرجة الأولى في تعزيز مستوى الاتصال المحمول الذي يتوقعه عملاؤنا وترقيته في مجموعات واسعة من البيئات.
أما يوليا كليبانوفا، نائب الرئيس لتطوير الأعمال في شركة كوالكوم أوروبا إنك، فقالت: "يلعب النفاذ المدعوم المرخص، دوراً حيوياً في تمكين المزيد من المشغلين عالميا لتقديم خدمات شبكة LTE، وهو أمر ضروري لإطلاق تقنية الجيل الخامس، ونحن نتطلع قدماً للعمل مع شركات البنى التحتية، ومشغلي الشبكات لتعزيز الاتصالات المتنقلة للمشتركين في جميع أنحاء العالم."
وعلق أرون بنصال نائب الرئيس الأول لأوروبا وأمريكا اللاتينية في إريكسون، على الموضوع قائلاً: "يستخدم النفاذ المدعوم المرخص الطيف غير المرخص لتعزيز سرعات البيانات، ما يتيح للمشتركين فرصة الاستمتاع بتقنية LTE المطورة على أجهزتهم وتتيح هذه التقنية لمستخدمي تقنية LTE والواي-في أداءً متفوقا في البيئات الداخلية والخارجية من خلال تقاسم الطيف في النطاقات غير المرخصة".
تتميز خلايا أر بي إس 6402 الداخلية الفائقة الصغر من إريكسون بأدائها العالي، وبتزويدها العملاء بثلاث خدمات (LTE, WCDMA, Wi-Fi)، 10 نطاقات للتردد ونقل سريع لبيانات LTE بمعدل 300 ميجابايت في الثانية، إضافة إلى مرونتها وفعاليتها لناحية التكلفة والأداء، حيث يمكن تثبيتها في مكان صغير بحجم الكمبيوتر اللوحي، ما يجعلها مثالية للمباني الصغيرة.
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