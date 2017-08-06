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اقتصاد وأسواق
الزراعة والوادي الجديد تنظمان مهرجان النخلة الكريمة.. أكتوبر المقبل
الأحد 06 أغسطس 2017 12:29 م
زيت النخيل
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زيت النخيل
الصاوي أحمد
قال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال لقائهما بالوزارة، على تنظيم مهرجان "النخلة الكريمة" بالمحافظة، خلال شهر أكتوبر المقبل، تزامنا مع احتفالات المحافظة بعيدها القومي.
وأشار البنا – في تصريحات له عقب الاجتماع - إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم خلال المهرجان أيضاً الإعلان عن منظومة زراعة محصول القمح للموسم الجديد، باعتبار أن محافظة الوادي الجديد من أهم المحافظات التي يمتاز محصول القمح بها، بإنتاجيته ونقاوته العالية، حيث يعتمد على تقاوى الأساس المعتمد.
وأوضح وزير الزراعة أنه سيتم أيضاً خلال المهرجان وضع حجر الأساس لمركز تدريب النخالين، كأول مركز متخصص لكل ما يتعلق بالنخيل والتمور في مصر، لافتاً إلى أن الاحتفال سيشهد أيضاً افتتاح عمليات التطوير لمصانع التمور بالمحافظة، ومعرض للشركات والمنتجين والمصنعين للتمور.
وتابع البنا: تم الاتفاق على تشكيل مجموعة عمل من المعنيين بالوزارة والمحافظة، لإعداد خطة تنفيذية لتنظيم هذا المهرجان، والإشراف على كل أعمال الإعدادات والتنظيم، للخروج بمستوى عالٍ.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم خلال اللقاء الاتفاق على البدء في تطوير محطات البحوث بالمحافظة، والميكنة الزراعية، بحيث يتم وضع بدائل للمزارع الصغير بناء على نتائج التجارب والأبحاث، خاصة في محصولي الذرة والفول.
وزارة الزراعة
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