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عمرو بن العاص 20
الأحد 06 أغسطس 2017 12:14 م
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الحالة الإدارية والسياسية فى مصر
وهذا بدوره فصلٌ يبدو ظاهريًا على الأقل خارج «سيرة عمرو» التى هى موضوع الكتاب، بيد أن استقصاء الحالة الإدارية والسياسية التى كانت سائدة فى مصر عند مقدم المسلمين إليها بقيادتة، لازمة لتقدير سياسته هو بعد أن استقرت الأمور تحت قيادته.
ويورد الأستاذ العقاد تعريفًا طويلاً بالتقسيمات الإدارية التى عرفتها مصر من أيام الأسر الفرعونية الأولى، والتى أحصاها «سترابون» بستة وثلاثين قسمًا مما نسميه اليوم بالمديرية أو المحافظة، وزادت هذه الأقسام على الأربعين بعد عهد «سترابون».
وإلى جانب هذه التقسيمات كانت هناك أقسام أكبر، تلاحَظَ فى تخطيطها الدواعى العسكرية والسياسية، أو دواعى الدفاع واجتناب النزاع على الإمارة، وأقدم هذه الأقسام مصر العليا ومصر السفلى ثم زيدت عليها مصر الوسطى، وتفرعت مصر السفلى إلى فرعين : شرق الدلتا، وغرب الدلتا. ووجد فى بعض العصور قسم آخر يضم الواحات وطرفًا من الأرض الليبية ويتصل بالفيوم وبالإسكندرية.
وقد تحللت هذه التقسيمات جميعًا وكادت تندثر أو تختلط بينها التبعات فى عهد الإمبراطورية الرومانية الشرقية.
فقد بطلت الحاجة إلى الدفاع عن مصر شرقًا وغربًا، لأنها كانت محاطة من الجهتين بأملاك الإمبراطورية فى فلسطين وليبيا وشمال أفريقيا، وبطلت الحاجة إلى الدفاع جنوبًا لأن نجاشى الحبشة كان على عهد مع عاهل القسطنطينية أن يتعاونا على حرب الفرس وإخراجها من اليمن.
وعلى ذلك فلم تبق من حاجة إلى الدفاع فى غير الإسكندرية، وكان المقصود بحاميتها الدفاع البحرى الذى تعززه الحاجة إلى أسطول للنقل والحماية.
وقد أدى إهمال الدفاع إلى تعجيز الحاميات، ولجوء بعض السراة من أصحاب الضياع الكبيرة إلى اتخاذ الجند من أتباعهم وزراعهم وحاشيتهم، ولم يمض وقت طويل حتى نجم الخطر من هذه الفرق التى لا تدين بالطاعة لقائدٍ واحد، فعاثت فى الأرض فسادًا، وخيف منها على الوادعين المسالمين، وصارت شرًّا عليهم من عصابات اللصوص وقطاع الطرق.
وآل الغرض كله من التقسيمات الإدارية إلى جمع الضرائب والأزواد المقررة للدولة فى كل سنة زراعية.
ولم يكن لهذه الضرائب نظام واحد ولا مقدار محدد معروف، ودل تضارب أقوال وأوراق المؤرخين على هذا الاختلاط فى سياسة الضرائب، فاختلفت فى ضريبة الأرض، وفى ضريبة الرؤوس، وذهب البعض إلى نفى الخبر المتواتر عن وجود ضريبة للرؤوس فى مصر على عهد الدولة الرومانية، واتفق البعض على أن ضريبة الأطيان هى ضريبة الرؤوس التى اتخذت أساسًا لتحصيل الجزية بعد الفتح العربى.
وعلى هذا لم يكن مقدار الخراج محددًا فى كل سنة، بل كان تحديده على حسب المحصول المنظور فى أيام فيضان النيل، ويصدر به بيان سنوى من الوالى الرومانى خلال شهر يوليو أو أغسطس، ويبلغ إلى الأقاليم فى الشهرين التاليين، ويتولى كل إقليم توزيع المقدار المطلوب منه على القرى والبلاد كما يرون لصاحب السلطة العليا فى الإقليم.
كما كان المطلوب من الأرض يختلف على حسب الجودة والصنف المزروع تبعًا للمتاح لكل منها من الرى.
ولم يكن يعنى الدولة الرومانية إلاَّ تجميع المقدار المقرر فى حسابها، ولا يعنى الموظفون إلاَّ إرضاء الدولة، وربما تسابق الملاك الكبار والرؤساء المحليين فى تحصيل الضرائب للدولة طلبًا للكسب والنفوذ.
فقد كان النظام المتبع مع كبار الملاك أن يؤدوا ضرائبهم إلى خزانة الدولة مباشرة، بغير جباة أو وسطاء، وكان ذلك مرضيًا للطرفين وفقًا لأغراض كل منهما، وكان من أغراض كبار الملاك اكتساب الجـاه فى دواوين الدولة بما يمكنهم من تسخير العمال المستأجرين والاستعانة عليهم بسلطان الحكومة للبقاء فى الأرض مكرهين.
أما الدولة البيزنطية، فكان من أغراضها من وراء هذه الإجراءات الإدارية، إثارة الشحناء بين سراة البلاد وأصحاب المناصب الكبرى، وضرب بعضهم ببعض، فتأمن الدولة على سلطانها منهم.
ويغلب على اعتقاد الأستاذ العقاد فى شأن المقوقس، أنه لم يكن واليًا مفوضًا فى أمر الخراج كما خطر لبعض المؤرخين، وإنما كان مالكًا كبيرًا من أبناء البلاد يتكفل للدولة بحصته وحصة عملائه وأتباعه، وأن الدولة الرومانية كانت تعترف بوجاهته وتستفيد منها مثلما تصنع بريطانيا- فى القرن الماضى- فى الهند مع الراجات وأمراء الولايات.
ولم تكن ضريبة الأرض أو ضريبة الرؤوس هى كل ما تطلبه الدولة الرومانية بين رعاياها المصريين، بل كانت هناك ضرائب أخرى كثيرة على المقتنيات الثابتة والمنقولة، أحصى منها «ميلن» فى تاريخه لمصر فى ظل الحكم الرومانى أنواعًا شتى، كضريبة الإصلاح والترميم التى تجبى لإقامة الجسور وتطهير المسالك والأحواض، وضريبة البيوت والمساكن، وضريبة الحيوانات كالخيل والجمال والحمير، وضريبة الصناعات والمتاجر، وضريبة عامة تسمى ضريبة التاج، وقد كانت هذه الضرائب على اختلاط حسابها ومواعيدها وتقديرها وتحصيلها مصدرًا دائمًا للقلق والشكاية.
واقترنت هذه الحالة فى القرن السادس فيما يبدى الأستاذ العقاد بتدهور العملة الرومانية، واختفاء العملة جملة من الأسواق المصرية.
وبين هذه الأزمات والشكايات يسمع القوم عن نظام الفاتحين فى البلاد المجاورة، ويعلمون أنه يقصر الضريبة على ضريبة الرؤوس للذميين وضريبة العشر للمسلمين، ودون ما خراج مستقل من الضريبتين .
(يتبع)
رجائى عطية
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