انعتاق العراق؟

لم يعد بمقدور العالم العربى أن يتحمل المزيد من التوتر واللا استقرار، سوى- ربما- فى البحث عن الخلاص يحول بين تفككه لصالح منافسيه من الوكلاء الإقليميين لقوى الهيمنة العالمية.. ممن أجمعوا عليه- بلا استثناء- عبر حدثين مهمين، غزو العراق 2003.. واضطرابات (الربيع العربي) 2011، بحيث بات رصيده السياسى والمجتمعى منذ ذلك التاريخ فى تناقص مطرد، ما شجع المنظمات (الجهادية) للسعى إلى ملء الفراغ الناشئ عن شيوع الفوضى فى أرض الشام بصفة خاصة، ما أحدث تبدلات فى التحالفات أو العداءات بسيان.. لمواجهة العدو المشترك الجديد (داعش ومشتقاته)، وهو تحول استراتيجى فى المواقف السياسية لم يكن ليتوافر فى السنوات الأخيرة لولا سطوة الإرهاب الذى طال الجميع.. بما فى ذلك الانشقاق بين السنة والشيعة الذى سعت إيران إلى توظيفه للتقدم غرباً من طهران إلى شرق البحر المتوسط مروراً بالعراق، وبحيث أصبح الأخير، الممر وحائط الصد فى آن، إما الانفلات باستقلاله المأزوم عبر الصدامات المذهبية وإما البقاء فريسة سطوات قوى الهيمنة عليه وللعالم العربى على السواء.



نعم، لقد حلت إيران محل اخفاقات الغزو الأميركى للعراق، وبرغم التنافس الشيعى المضمر بين مرجعيات كل من «قم» الإيرانية و«النجف» العراقية.. وفى تسابقهما للهيمنة على العالم الشيعى.. وليعلو نبرته شيئاً من العدائية المتبادلة عن جار ثقيل مرهق.. لم تحل المصالح المشتركة بينهما عن ترجيح كفة إيران- سياسياً- التى ترمى للإمساك بهذه اللحظة التاريخية للسيطرة على العالم الشيعى العربى بمظنة العمل كوكيل فرعى لها فى عدة عواصم عربية (..) تباهى مسئولين إيرانيين بالإمساك بمقاليدها حتى ولو على غير رغبة حكوماتها الشرعية، ذلك إلى أن شارفت الحرب فى العراق (وسوريا) على الانتهاء.. باستثناء جيوب متبقية فى بعض مسارح العمليات.. لا يزال مستقبلها مرهوناً وفقاً لتوزيع استراتيجى فى خرائط أميركية وروسية، ربما تتفرع منها خرائط إيرانية (وإسرائيلية) تعبر عن مدى ثقل نفوذها فى ميادين القتال المتبقية، ذلك فى الوقت الذى تقوم فيه روسيا بدور «الأم الحاضنة» للنظام السورى المتاخم للعراق، فيما لا تتطلع الولايات المتحدة إلى بقاء طويل الأمد لوجودها العسكرى فى العراق ولا فى جواره السورى، لأسبابها، أما إيران فإنها لا تتوقف عن ممارسة دور المرابى «شايلوك» فى رائعة «شكسبير»- تاجر البندقية- بغية استمرار نفوذها على طول هذا المسار الدموى من أرض الشام (الهلال الخصيب ومنها إلى اليمن، بحيث يمكن القول إنها باتت تقوم بدور «إسرائيل ثانية» فى الشرق الأوسط، تنافسهما تركيا من جهة ثالثة، وكأن الجارات الثلاث غير العربيات على اتفاق ضمنى- رغم تنافسهم- على اقتطاع ما يمكن اقتطاعه من مقدرات العالم العربى.



إلى ذلك، يبرز على سطح الأحداث العراقية- الإيرانية مؤخراً.. ما يمكن وصفه بالغيرة المذهبية (والسياسية) بين أقطاب شيعة العراق (السيستانى- العبادى- الصدر- الحكيم) وبين النفوذ الإيرانى المتصاعد فى بلادهم، لكى لا تعلو عمائم «قم» على عمائم «النجف» تقيّد نفوذها (السيستانى)، ولئلا تصبح الحكومة (العبادي) بلا رأس فى ظل التضخم الإيرانى، وبسبب اعتزاز العائلتين (الصدر- الحكيم) الأوثق صلة بالشيعة العربية بأصولهما العشائرية العراقية.. بما فى ذلك مقارباتهما مؤخراً مع المملكة السعودية التى تشجع بدورها الأربعة الكبار من شيعة العراق للاستقلال عن إيران التى سبق أن أدمتهم واحداً تلو الآخر- بحسب المراقبين للشأن العراقى- وليقودوا من ثم بالتعاون والتنسيق فيما بينهم «دبلوماسية شعبية» تقلق إيران جراء مساعى الأقطاب الشيعية مد جسور أقوى وأوضح نحو شركاء الوطنية العراقية من السنة والأكراد، ما قد يؤدى حال انحسار- ليس غير صعب- للتمدد الإيرانى.. إلى انعتاق العراق.. ليعود مجدداً عنصر قوة فى مسيرة العالم العربى.

