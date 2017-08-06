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بورصة وشركات
البورصة تواصل البحث عن المسار الصاعد إلى 13800 نقطة
الأحد 06 أغسطس 2017 12:02 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
منى عبدالباري:
توقع محللون أن تواصل البورصة المصرية تأرجحها الأسبوع الجارى، وتكبد المؤشر الرئيسى EGX30 مزيد من التراجع نحو مستوى 13300 نقطة، قبل أن يعاود الصعود مجددا نحو 13800 نقطة.
شهد المؤشر الثلاثينى تراجعا متتاليا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، سجلت %1.44 الأسبوع الماضى ليغلق 13413 نقطة، فيما هبط الأسبوع السابق %0.77 عند مستوى 13609 نقطة، والأسبوع الذى قبله على تراجع %0.78 عند مستوى 13715 نقطة.
فى المقابل شهدت المؤشرات الثانوية ارتفاعات خلال هذه الفترة، وبنهاية الأسبوع الماضى ارتفع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو %1.5 إلى مستوى 711 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة %0.7 إلى مستوى 1607 نقطة.
وظل رأس المال السوقى على ما يشبه الثبات متراجعا بقيمة مليار جنيه فقط، لينهى أسبوعه الماضى عند 712 مليار جنيه، مقارنة بـ713 مليار جنيه الأسبوع السابق.
فى المقابل ارتفعت التداولات بقيم ضعيفة إلى 3.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 3.2 مليار جنيه الأسبوع السابق، وبلغت تداولات بورصة النيل 5.9 مليون جنيه بكمية تداول 5.7 مليون ورقة منفذة عبر 1014 عملية خلال الأسبوع.
وكان نصيب المؤسسات من التعاملات %40.35 بصافى شراء 65.90 مليون جنيه، فيما كان نصيب الأفراد %59.65، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
قال مهاب عجينة، رئيس قسم التحليل الفنى ببلتون لتداول الأوراق المالية، إن السوق يمر حاليا بحركة تصحيحة من المستهدفات التى كانت متوقعة له فى الأجل المتوسط عند 14000 نقطة.
ورجح أن يشهد المؤشر الثلاثينى تأرجحا فى تحركاته هذا الأسبوع بين مستويات 13300 فى البداية، مرورا 13600 إلى 13800 نقطة بنهاية الأسبوع، وأوصى عجينة المستثمرين فى حالة تراجع المؤشر عن مستوى 13300 بوقف الشراء.
ويرى أن السوق يتمتع حاليا بمستويات سيولة مرتفعة، لكن حالة التذبذب الراهنة أثرت سلبا على أداء المشترين، كما أشار إلى أن المستثمرين الأجانب لا يلعبون دورا كبيرا فى السوق هذه الفترة.
واستحوذ المستثمرين المصريين على %71.11 من تعاملات الأسبوع الماضى، تلاهم الأجانب بنسبة %22.6 بصافى شراء 56.03 مليون جنيه، والعرب أخيرا بنسبة %6.27 بصافى شراء 29.55 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
من جانبه قال عامر عبدالقادر، رئيس قطاع السمسرة للتطوير بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية، إن السوق سيشهد حركة متذبذبة الأسبوع الحالى بين الصعود والهبوط، فى الوقت الذى يعد فيه المحرك الأساسى هو المؤشرات المالية للشركات ونتائج الأعمال.
وتوقع عامر مزيد من التراجعات للمؤشر الرئيسى بضغط من التحركات العرضية للأسهم القيادية، فيما توقع استمرار مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70 فى الصعود بدعم من أسهم البتروكيماويات، والشركات المدرجة بالمؤشر صاحبة نتائج الأعمال الأفضل ربحية.
وأغلقت الأسهم القيادية الأربعة صاحبة الوزن النسبى الأعلى على المؤشر الثلاثينى الأسبوع الماضى، حيث تراجع سهم البنك التجارى الدولى المستحوذ على نحو %50 من EGX30 بنسبة %0.74 مغلقا عند 83.21 جنيه، وتوقع عبدالقادر أن يتحرك السهم إلى مستويات 84.5 و85 جنيه الأسبوع الحالى.
كما تراجع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة بنسبة %0.54 إلى مستوى 22.04 جنيه، فيما رجح عامر تحركه بين مستويات 22.5 و22.60 جنيه.
فى المقابل ارتفع سهم جلوبال تيليكوم بنسبة %0.15 فقط مغلقا عند مستوى 6.59 جنيه، بينما ظل سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة على ثبات عند 7.55 جنيه.
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