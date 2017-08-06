شركات الأدوية تستبعد تحريك الأسعار الشهر الحالي

شركات الأدوية والمستشفيات

أسماء السيد:



تعيش شركات الأدوية حالة من الترقب خلال الفترة الراهنة، بشأن احتمالية إقرار وزارة الصحة زيادة جديدة فى أسعار الأدوية خلال الشهر الجارى، والتى تُعد المرة الثالثة على التوالى.



وتواصلت «المال» مع عدد من شركات الأدوية المحلية والمقيدة فى البورصة؛ للوقوف على حقيقة الأمر، وهل خاطبت وزارة الصحة الشركات بأرسال أصناف لتطبيق الزيادة عليها؟، وإذ ما كانت الشركات أرسلت مطالبات للوزارة بزيادة جديدة من عدمه؟.



واتفقت كافة الشركات فى استبعادها صدور أى قرار من وزارة الصحة لتمرير زيادة سعرية جديدة، لافتين إلى أن تكاليف الإنتاج فى زيادة مستمرة منذ "تعويم الجنيه" وحتى الفترة الحالية، وعلى رأسها الكهرباء والمحروقات التى تمت مؤخرًا.



وكان وزير الصحة الدكتور أحمد عماد، أصدر قرارا برفع أسعار الدواء، بداية العام الجارى، نص على تحريك أسعار %15 من منتجات الشركات بحد أدنى 5 مستحضرات للشركة الواحدة، و%20 للأدوية المستورة، وتم توزيع زيادة المستحضرات المحلية والتى يتراوح سعرها بين 1 إلى 50 جنيها بنسبة %50، والأدوية بين 50 إلى 100 جنيه بنسبة %40، والأدوية التى يزيد سعرها عن 100 جنيه بنسبة %30.



وبالنسبة للأدوية المستوردة، فتتضمن زيادة على الأدوية التى يتراوح سعرها بين 1إلى 50 جنيها بنسبة %50 بينما سترتفع الأدوية التى يزيد سعرها عن 50 جنيها بنسبة %40، وستشمل هذه الزيادة أكثر من 3000 صنف.



كما جاء فى نص القرار بند يُعد محل الخلاف حاليًا، قال فيه الوزير نصًا "يتم إعادة تسعير مجموعة ثانية فى الأول من أغسطس ويكون حساب سعر الصرف بنفس الأسلوب لأشهر «مايو – يونيو – يوليو»، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الصحة قامت برفع أسعار الأدوية التى يقل سعرها عن 30 جنيها بنسبة %20 خلال مايو 2016.



بداية أكد أحمد زغلول، العضو المنتدب بشركة "أكتوبر فارما"، أن وزارة الصحة، لم تخاطب الشركة بشأن تطبيق أى زيادات جديدة فى الأسعار خلال الشهر الجارى، مستبعدًا إقرار الوزارة لأى تحريك أسعار.



وقال إن تكاليف الإنتاج لاتزال فى ارتفاع منذ "التعويم"، وما نتج عنه من زيادة أسعار المحروقات مؤخرًا، والتى تزيد مصروفات النقل والتوزيع، لافتا إلى أن الشركات فى حاجة لزيادات أخرى عقب تلك التى تمت بداية العام.



وارتفعت أرباح "أكتوبر فارما" خلال الربع الأول من العام الجارى، بنحو %77، إذ بلغت الأرباح 16 مليون جنيه مقارنة بـ 9 ملايين جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016.



ونفذت الحكومة بداية الشهر الماضى خطوتها الثانية من برنامجها للإصلاح الاقتصادى من خلال زيادة أسعار المحروقات بنسب تراوحت بين 40 و%100، ورفع تعريفة استهلاك الكهرباء المقرر أن تظهر فى فاتورة يوليو المنقضى.



وقال مجدى فؤاد، مدير علاقات المستثمرين بشركة الإسكندرية للأدوية، إن شركته لم تتقدم بأى قرارات بزيادة أسعار الأدوية، مشيرًا إلى أن الشركة القابضة للأدوية هى المنوط بالمطالبة بأى زيادات فى أسعار الأدوية للشركات الحكومية.



واستبعد إجراء وزارة الصحة أيه زيادات جديدة خلال الوقت الراهن، موضحًا أن الوزارة فى حالة إقدامها على رفع الأسعار تخاطب الشركات بإرسال الأصناف المراد رفع سعرها إلا أن الوزارة لم تفعل ذلك.



وأشار إلى آخر مطالبة من قبل الشركات هى المتعلقة بشهر يناير التى ارتفعت أصوات الشركات المحلية عالية تطالب بزيادات فى الأسعار لأنها تتعرض للخسارة؛ بسبب ارتفاع المواد الخام عقب تحرير سعر الصرف.



وارتفعت أرباح "الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية" بنحو %43، خلال العام المالى الماضى، إذ بلغت 129 مليون جنيه مقارنة بـ 90 مليون جنيه خلال العام المالى السابق.



وقال ألبير سامى، مدير علاقات المستثمرين بشركة "مينا فارم" إن وزارة الصحة لم تُرسل للشركة إى إخطارات بشأن زيادات جديدة فى الأسعار، ولا المطالبة بقائمة للأصناف المراد زيادتها.



وأشار إلى أن تكلفة إنتاج الأدوية لا تزال فى ارتفاع حتى الوقت الراهن، إلا أن الشركات لا يمكنها المطالبة مجددًا إلا عقب مخاطبتهم من الوزارة بقائمة الأصناف التى تتم عليها الزيادة.



وأوضح سامى، أن مينا فارم فى حاجة ماسة خلال الفترة الحالية لرفع بعض الأصناف، كما أن عددًا من الشركات المحلية ترغب فى الزيادة.



وارتفعت أرباح "مينا فارم" خلال الربع الأول من العام الجارى بنسبة طفيفة بلغت %7، إذ حققت الشركة صافى أرباح بلغت 58.8 مليون جنيه مقارنة بـ 55 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضى.



وفى سياق متصل، قال الدكتور محمد سرحان المدير العام بشركة سبأ للأدوية، إن الشركة تواصلت مع وزارة الصحة بشكل فردى للمطالبة بزيادة أسعار الأدوية على خلاف الزيادة التى تمت بداية العام الجارى.



وأضاف أن المطالبة تمت خلال شهر مايو الماضى، كما أرسلت الصحة مؤخرًا موافقتها على زيادة 4 أصناف من أجمالى 153 صنفا أرسلتها الشركة.



وأوضح أن الزيادة اختلفت من منتج لآخر، إذ إن نسبة الزيادة تحددها وزارة الصحة نفسها، واستبعد أن تُجرى الوزارة زيادة جديدة كما هو شائع خلال الشهر الجارى.



وفى تعليق مقتضب، قال محسن عمر، مدير علاقات المستثمرين بشركة "العربية للصناعات الدوائية"، إن شركته ليس لديها أى علم بشأن زيادات جديدة فى الأسعار.



وتوقع عدم قيام وزارة الصحة بزيادة جديدة فى الأسعار، مشيرًا إلى الشركات العاملة فى السوق المحلية تحتاج لرفع سعر أدوية بخلاف التى تم رفعها بداية العام الجارى.



وأكد أنه على صعيد شركته هناك بعض الأصناف التى تحتاج إلى تحريك أسعار، إذ إن سعر بيعها الحالى لا يغطى التكاليف.



وقال أسامة رستم، نائب رئيس غرفة صناعة الدواء، إن الغرفة لم تتلق أى مطالبات من قبل الشركات العاملة فى السوق المحلية لزيادة أسعار الأدوية خلال الشهر الجارى.



واستبعد أن تقوم وزارة الصحة برفع أسعار الأدوية؛ لأن هناك لبسا من قبل الشركات حول البند الـ5 بقرار وزير الصحة الذى أقره يناير المنقضى الخاص بإعادة النظر فى أسعار الأدوية خلال شهر أغسطس.



وأشار رستم إلى أن الوزير كان مقصده فى حالة تغير فى سعر الصرف، إلا أن الـ3 شهور الماضية تشهد استقرارا فى أسعار الصرف للجنيه مقابل الدولار والعملات الأجنبية.



وأوضح أن القرار السابق شمل زيادة 3010 أصناف من إجمالى 13000 صنف بنسبة تقريبة، مشددًا على أن الوزير كان يُشير لإعادة النظر فى الأسعار بشكل عام صعوداً وهبوطاً، وليس بالضرورة رفع الأسعار، وذلك بناء على سعر الصرف خلال الـ3 شهور الماضية.



ونوه رستم إلى أن وزارة الصحة علقت على الأقاويل السائدة ببيان رسمى، أنه لا نيه لإقرار أى زيادات فى أسعار الأدوية مره آخرى، مرجعة ذلك إلى استقرار أسعار الصرف، وإن كان قد لفت إلى أن بعض الشركات لجأت خلال الشهور القليلة الماضية لمخاطبة الوزارة بشكل منفرد؛ للمطالبة بزيادة أسعار بعض المستحضرات.