إدراج زيادة رأسمال أبو قير للأسمدة بقاعدة بيانات البورصة

البورصة المصرية

رجب عزالدين



قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، الموافقة على قيد زيادة رأس المال المصدر والمرخص به لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية.



ومن المقرر زيادة رأس المال المرخص به للشركة من 1.5 مليار جنيه إلى 3 مليارات جنيه، كما تمت الموافقة على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 1.2 مليار إلى 1.8 مليار جنيه، بزيادة قدرها 630 مليون جنيه.



ومن المقرر توزيع الزيادة على 42 مليون سهم مجانى بقيمة اسمية قدرها 15 جنيهًا للواحد، مموله من بند الاحتياطيات الواردة بالقوائم المالية للشركة فى 30 يونيو 2016، بواقع نصف سهم مجانى لكل سهم أصلى قبل الزيادة.



ومن المقرر انتهاء الحق في التوزيع المجاني لمشترى السهم بنهاية جلسة تداول اليوم الأحد، بواقع نصف سهم مجانى لكل سهم أصلية على أن تدرج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة البيانات مع تحديد سعر مرجعى اعتبارًا من بداية جلسة تداول غداً الإثنين -الموافق 7 أغسطس.