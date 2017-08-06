تحركات حكومية لاحتواء أزمة تصدير السمك للسعودية

هيئة الثروة السمكية

الصاوي أحمد:



شكلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى لجنة من هيئتى الثروة السمكية والخدمات البيطرية لمعاينة المزارع السمكية والمصانع التى تصدر إنتاجها إلى السعودية، لإلزامها بالمعايير والإجراءات التى اشترطها الجانب السعودى لاستئناف التصدير مرة أخرى.



وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون تنمية الثروة السمكية لـ«المال»، إنه بمجرد إخطار السفارة السعودية للوزارة بقرار وقف الاستيراد المؤقت، تم تشكيل اللجنة الفنية لسرعة توعية العاملين بالمجال بالاشتراطات الجديدة الواجب تطبيقها قبل التصدير.



وفرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة بالسعودية، قبل يومين، حظراً مؤقتاً على استيراد الأسماك الحية بما فيها أسماك الزينة من مصر بسبب مرض «Tilapia Lake Virus»، المعروف بفيروس البلطى، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية «واس».



ورفضت محرز ادعاءات الجانب السعودى بوجود فيروس «بلطى البحيرات»، فى مصر، مؤكدة أن الأزمة متعلقة ببعض الاشتراطات البيطرية الجديدة التى ترغب السعودية فى تطبيقها على وارداتها من الأسماك.



وتابعت: من حق المملكة العربية السعودية وضع الشروط والمواصفات القياسية لحماية مواطنيها، لافتة إلى أنه تم اتخاذ التدابير اللازمة لتطبيق هذه الاشتراطات الجديدة، والتحرك لاحتواء الأزمة.



وأشارت إلى أن من أهم الشروط الجديدة المطلوب تنفيذها، خضوع الأسماك لإشراف كامل من هيئة الخدمات البيطرية، مع منح شهادات معتمدة بسلامتها وخلوها من جميع الأمراض، وإرفاقها مع الشحنات المصدرة.



وتراجع دول الخليج وعلى رأسها السعودية إجراءت وقواعد الاستيراد من الدول كافة، لتتواءم مع نظيرتها الأوروبية بخصوص البضائع الغذائية من خضراوات وفاكهة وأسماك وغيرها.



كانت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية قد حظرت استيراد الفراولة المصرية فى 11 يوليو 2016 والفلفل فى 15 يناير 2017 بسب وجود نسبة من متبقيات المبيدات فى الشحنات.



من جانبه أكد الدكتور خالد الحسنى، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، أن السعودية أوقفت استيراد أسماك المزارع فقط مع استمرار تصدير سمك المصائد البحرية.



وقال إن مصر تقوم بتصدير أسماك عالية الجودة لدول الاتحاد الأوروبى، وهو الأكثر تشددًا من حيث الإجراءات، إذ يستورد الاتحاد أصناف الدينيس والقاروص واللوت، وتعد الأصناف المصرية هى الأعلى جودة.



وأوضح أن تقريرًا لمنظمة الغذاء العالمى «فاو» صدر مؤخرا، وأظهر وجود فيروس «بلطى البحيرات» فى مصر، هو السبب فى القرار السعودى.



وأوضح الحسنى أنه ليس من حق «فاو» أو غيرها نشر تقارير فنية بوجود أمراض دون الرجوع لمصر وفى هذه الحالة لا يتعدى ما نُشر عن كونه مجرد شائعات ليس أكثر.



كان الدكتور حسين جادين، ممثل منظمة الأغذية والزراعة «فاو» فى مصر، قد أكد فى تصريحات صحفية أمس السبت، أن مصر خالية من «فيروس البلطى»، وستتم مراجعة النشرة التى أصدرتها المنظمة حول وجود المرض فى مصر.



وأكد حسن الحميلى، صاحب مزارع أسماك من دمياط، أحد المصدرين، أن سبب قرارات السعودية حظر دخول الأسماك المصرية هوعدم اتباع الإجراءات الفنية المطلوبة فى عمليات التعبئة والتغليف.



وتنتج مصر 1.6 مليون طن سمك من مختلف الأنواع منها %80 للمزارع و%20 من البحار، كما يتم استيراد نحو 350 ألف طن سنويا لأصناف الرنجا والسردين والباسا والمكاريل.



وكشف الحميلى أن إجمالى صادرات مصر من الأسماك للسعودية لا تقل عن 10 آلاف طن سنويا.



وحسب وزارة الزراعة، تخطت صادرات الأسماك المصرية فى العام الماضى نحو 35 ألف طن، وسجلت الموسم الجارى زيادة قياسية إلى 150 ألف طن بعد قرار تعويم الجنيه، ما دفع الكثير من أصحاب المزارع إلى التصدير.