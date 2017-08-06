الدولار يتراجع بداية تعاملات الأسبوع

هبة محمد



تراجع سعر الدولار لدى عدد من البنوك الكبرى، بداية تعاملات الأسبوع، استمرارًا لمسلسل الانخفاض الطفيف الذي بدأته البنوك، خلال نهاية الأسبوع الماضي.



ويوضح الجدول التالي أبرز التغيرات في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه.









