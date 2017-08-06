مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Cairo 03:40 AM 05:16 AM 12:01 PM 03:38 PM 06:46 PM 08:11 PM 12:42 AM Port Said 03:33 AM 05:10 AM 11:57 AM 03:36 PM 06:44 PM 08:11 PM 12:36 AM Damanhour 03:41 AM 05:17 AM 12:05 PM 03:43 PM 06:51 PM 08:17 PM 12:43 AM Alexandria 03:42 AM 05:19 AM 12:07 PM 03:46 PM 06:53 PM 08:20 PM 12:45 AM Giza 03:41 AM 05:16 AM 12:02 PM 03:38 PM 06:46 PM 08:11 PM 12:42 AM Suez 03:36 AM 05:11 AM 11:56 AM 03:33 PM 06:41 PM 08:06 PM 12:37 AM Assiut 03:49 AM 05:21 AM 12:02 PM 03:33 PM 06:41 PM 08:04 PM 12:45 AM Asyut 03:49 AM 05:21 AM 12:02 PM 03:33 PM 06:41 PM 08:04 PM 12:45 AM Tanta 03:39 AM 05:16 AM 12:02 PM 03:41 PM 06:48 PM 08:14 PM 12:42 AM Damanhur 03:41 AM 05:17 AM 12:05 PM 03:43 PM 06:51 PM 08:17 PM 12:43 AM

متابعات:تقدم بوابة المال مواقيت الصلاة، اليوم الأحد 6 أغسطس.