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أسعار الدولار بالبنوك
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البنك
17.84
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البنك المركزى المصرى
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البنك الأهلي المصري
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بنك القاهرة
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البنك التجاري الدولي CIB
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17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار الذهب اليوم الأحد 6 أغسطس
الأحد 06 أغسطس 2017 09:00 ص
الذهب 1
أخر الأخبار
الذهب 1
متابعات:
تقدم بوابة المال آخر أسعار الذهب في الأسواق المصرية، اليوم الأحد 6 أغسطس.
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
710 إلى 712
عيار 22
651 إلى 653
عيار 21
621 إلى 623
عيار 18
532 إلى 534
عيار 14
414 إلى 415
عيار 12
355 إلى 356
الاونصة
22,072 إلى 22,143
الجنيه الذهب
4,968 إلى 4,984
الكيلو
709,714 إلى 712,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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