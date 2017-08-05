أجندة الأحداث السياسية الأحد 6 - 8

الأجندة السياسية

سلوى عثمان



رئاسة الجمهورية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، احتفال الدولة بعيد العلم غدًا الأحد، بحضور وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات والمعاهد البحثية، وعدد من كبار رجال الدولة والوزراء، وأعضاء المجلس الاستشاري التخصصي للبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية وأوائل الجامعات المصرية ويشهد الحفل تكريم أوائل الخريجين والحاصلين على جوائز الدولة منذ عام 2015، إضافة إلى تكريم بعض أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين الحاصلين على الجوائز العلمية المختلفة، كجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية ، ويأتي الاحتفال تأكيدا لاهتمام الدولة بتكريم العلماء والنابغين في مختلف المجالات العلمية التي تتم برعاية وزارة التعليم العالي، كما يتزامن الاحتفال مع ذكرى افتتاح قناة السويس الجديدة في السادس من أغسطس 2015 .



نواب البرلمان

تواصل لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، مناقشة مسودة اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، في اجتماعها، غدا الأحد، قبل أن تتوجه اللجنة يوم الثلاثاء المقبل، في زيارة ميدانية إلى مركز خدمة المستثمرين بدعوة من الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ، وناقشت اللجنة في 3 اجتماعات سابقة، بعض الاعتراضات على مشروع اللائحة من جانب بعض النواب، وعدد من رجال الأعمال المشاركين في الاجتماعات ، واستقرت اللجنة على مطالبة الحكومة بتعديل اللائحة في شأن دورية مراجعة الخريطة الاستثمارية في مصر، بأن تكون سنويا بدلا من 3 سنوات، وفقا لمشروع اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار .



أحزاب وحركات ونقابات

تعقد الهيئة العليا لحزب الوفد، برئاسة الدكتور السيد البدوي، اجتماعا مغلقا غدا الأحد، لمناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السياسية، وبحث خطة عمل الحزب خلال المرحلة المقبلة والوقوف على سبل تنفيذها، في إطار تواصل رئيس الحزب المستمر مع هيئات الوفد المختلفة ، وكان البدوي، قد اجتمع أمس، باتحاد شباب الوفد واللجان النوعية لمناقشة عدد من القضايا الهامة، ووعد بوجود حلول لتمويل أنشطة اللجان المختلفة خلال الفترة المقبلة والعمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم، وبحث سبل تمكينهم السياسي .



يعقد الاتحاد العام لنساء مصر، " منتدى الشباب الأول ضد التمييز والتطرف " غدا الأحد و وبعد غد الإثنين ، بمشاركة 300 شاب من رواد مراكز الشباب وطلاب جامعات القاهرة والمنيا والاسكندرية ، وتتضمن اعمال المنتدي نقاشات فكرية مع نخبة من الكتاب والمفكرين حول قضية التمييز الدينى والنوعى، كما تشمل أعمال المنتدى ورش وحلقات نقاش مع عدد من الفنانين والخبراء فى مجالات المسرح والسينما والتصوير والفن التشكيلى لدعم القدرات الفنية لشباب المبدعين ، ويهدف المنتدى الذى يقام ضمن انشطة مشروع الثقافة والمسرح ضد التمييز إلى مساندة شباب المبدعين فى انتاج أعمال فنية من رسوم واعمال مسرحية وصور تناهض التمييز الدينى والنوعى .



أخري

ينظم عدد من موظفي دور التربية بالجيزة ــ التابعة للجمعية المصرية للدفاع الاجتماعي بوزارة التضامن ــ ، وقفة احتجاجية ، غدا الأحد، للمطالبة بتثبيتهم ورفع رواتبهم المتدنية ، وقالوا في بيان لهم إن بعضهم يعمل أكثر من 15 سنة دون تثبيت أو الحصول على الحد الأدنى للمرتبات، مشيرين إلى أن مرتباتهم تتراوح ما بين 700 إلى ألف جنيه شهريا في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار، على عكس زملائهم المعينين والذين يحصلون على ضعف مرتباتهم بخلاف حصولهم على حوافز بقيمة 380% من الراتب ، وأضافوا أن تنظيم الوقفة بعد تجاهل مطالبهم من قبل مسئولي وزارة التضامن، لافتين إلى أن أغلبهم يعمل 12 ساعة يوميا بمعدل 60 ساعة أسبوعيا رغم أن زملائهم المعينون بدور التربية يعملون 35 ساعة أسبوعيا فقط، مطالبين بمساواتهم بزملائهم في وزارة التضامن في الحوافز والإجازات، التي تصل إلى 21 يوما في السنة بخلاف أيام العارضة والاعتيادية



تنظم وحدة شئون العمل باتحاد الصناعات المصرية ، غدا الأحد ، ورشة عمل بعنوان "التزامات العامل"، والتى تهدف توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم فيما يتعلق بعلاقات العمل، تحت إشراف الدكتورة فاطمة الرزاز، المستشار القانونى لاتحاد الصناعات لشئون العمل، وذلك بمقر الاتحاد ، وتأتى تلك الورشة ضمن سلسلة من ورش العمل المزمع إقامتها تحت عنوان: "إعرف حقك"، بهدف توعية أصحاب الأعمال بحقوقهم فيما يتعلق بعلاقات العمل، حيث من المقرر أن تناقش الورشة عددا من الموضوعات، على رأسها التزامات العامل وتفتيش العمل، وتطبيق التأمينات الاجتماعية ، كما تتناول الورشة أيضا تطبيق نظم الصحة والسلامة المهنية داخل المؤسسة، وقائمة مراجعة تفتيش السلامة المهنية، والحوار الاجتماعى بين أصحاب العمل والعاملين، والمفاوضة الجماعية وتسوية المنازعات الجماعية، كذلك السلطة التأديبية لصاحب العمل وتفتيش التأمينات.