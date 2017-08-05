أرتوك أوتو تعلن عن طرح سكودا رابيد وياتي قريبًا

أعلنت شركة أرتوك أوتو أنها بصدد طرح طرازي سكودا رابيد وسكودا ياتي قريبًا في السوق المحلية، باعتبارها الوكيل الوحيد لسيارات سكودا.





يأتي ذلك رغم النزاعات القضائية القائمة بين الوكيل السابق لسيارات سكودا وشركة فولكس فاجن العالمية المالكة للعلامة التشيكية سكودا والتي قامت، في وقت سابق من العام الماضي، بوقف توريدات السيارات وقطع الغيار لشركة أرتوك أوتو، فضلًا عن الإعلان عن فسخ تعاقدها مع الوكيل، ثم التعاقد مع شركة كيان إيجيبت لتحل محل الوكيل السابق، من خلال تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة وتوزيع طرازات سكودا بمصر.





وأضافت أرتوك أوتو من خلال حملاتها الترويجية عن خصومات على 3 فئات من سكودا A7 (أكتيف) لتباع الفئة الأولى منها بواقع 391 ألف جنيه، مقابل 440 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الأعلى من السيارة (إليجانس) 540 ألف جنيه، مقابل 580 ألفًا، لتباع الفئتان بخصومات تصل إلى 40 ألف جنيه، فيما بلغ سعر الفئة الثانية من السيارة (أمبيشن) 455 ألف جنيه.





وضمن حملاتها الترويجية أعلنت أرتوك أوتو أيضًا عن توفير خدمات الصيانة الدورية بالساحل الشمالي، مع خصومات للعملاء بواقع 25% للمصنعيات، و15% لقطع الغيار.





وأوضح مصدر بشركة أرتوك أوتو أنه لم يتم بعدُ طرح طرازي سكودا رابيد وسكودا ياتي في السوق المحلية، متوقعًا إتمام هذه الخطوة خلال شهر من الآن، مؤكدًا أن السعر المتوقع لطراز رابيد لن يقل عن مستوى 300 ألف جنيه، فيما لن تكون أسعار "ياتي" أقلّ من 500 ألف جنيه.





وتشير تقارير مصلحة الجمارك إلى أن العلامة التشيكية سكودا استوردت، خلال الربع الثاني من العام الحالي، 256 سيارة، بعد انقطاع تام عن الاستيراد، خلال الربع الأول من 2017.





وقال أحد الموزعين السابقين لسيارات سكودا إن شركة أرتوك أوتو قامت بداية عام 2016 باستيراد كميات كبيرة من سيارات سكودا، وتحديدًا من طراز أوكتافيا وتخزينها بالمنطقة الحرة بالإسكندرية، وهو ما مكّنها من إعادة حركة البيع في معارضها عبر الإفراج التدريجي عن كميات محدودة من هذه السيارات.





وتشير تقارير مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" إلى أن شركة أرتوك أوتو لم تبع من سيارات سكودا خلال النصف الأول من العام الحالي سوى 30 وحدة، مقارنة بـ935 وحدة خلال الفترة المقابلة من العام الماضي. وسجلت مبيعات العام الحالي، خلال فبراير الماضي، بواقع 29 وحدة من طراز أوكتافيا وسيارة واحدة من طراز ياتي.